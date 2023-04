Guardia Nacional dispara 80 balazos a camioneta de una familia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Guardia Nacional (GN) presuntamente dispararon en más de 80 ocasiones contra la camioneta de una familia en Nuevo Laredo donde murieron una mujer, su bebé no nato y un hombre de 54 años.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo informó que de acuerdo con testigos sobrevivientes, la agresión fue sin motivo alguno, mientras la familia que viajaba en una camioneta tipo Suburban con placas del estado de Texas.

"Se responsabiliza directamente al artillero que es la persona que va en la parte exterior de la camioneta con un arma grande, va regularmente de pie y en medio, esa fue la persona que hizo al menos 86 disparos es lo que se ha localizado ahorita de acuerdo con los casquillos contabilizados en el lugar", explicó.

El activista de derechos humanos comentó que harán todo lo posible para que se haga justicia, y no quede impune la ejecución extrajudicial por parte de los elementos de la Guardia Nacional.

"Este personal tiene las manos manchadas de sangre, y más de un bebé que no había nacido, un bebé que estaba en el vientre y por lo tanto tienen que ser puestos a disposición inmediata de la autoridad, ellos saben los comandantes de la Guardia Nacional saben quiénes fueron", dijo.

La agresión se registró el domingo 16 de abril, cuando la familia viajaba en una camioneta en dirección de sur a norte por el Libramiento Vial Mex II, carretera federal que comunica Nuevo Laredo-Piedras Negras, y entre los kilómetros 8 y 9, soldados de la Guardia Nacional los empiezan a seguir, y posteriormente les disparan, hiriéndoles de gravedad.

Además, durante estos hechos resultaron heridos Luis Adán "R", de 24 años, Edwin Leonel "P", de 11 años, Verónica Patricia "T", de 24, quienes se encuentran hospitalizados y reportados como estables.