Guardia Nacional proyecta 140 mil elementos para final de 2021

La Guardia Nacional (GN) entregó al Senado de la República el informe de labores 2020 en donde se destaca que se prevé pasar de los actuales 100 mil 235 elementos a 140 mil a finales de este 2021, los cuales continuarán con sus funciones en apoyo a autoridades migratorias, combate al robo de combustibles, combate a la delincuencia y para reducir los índices de inseguridad en el país.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, destacó que este informe se analizará en el marco de la Glosa y destacó es un "cuerpo civil de élite, con disciplina y adiestramiento similar al militar, al castrense, y que ha dado al país una lección de comportamiento ético, la Guardia Nacional no ha caído en los viejos vicios de corporaciones pasadas, y ha cuidado bastante su disciplina".

De acuerdo al documento, al cierre del ejercicio del año 2020, la GN mantuvo su presencia en 200 Coordinaciones Regionales de las 266 que tiene proyectadas para 2021 y sus integrantes han aumentado de 87 mil en el año 2019, a un efectivo real de 100 mil 235 elementos. "La meta proyectada es contar con 140 mil integrantes al finalizar el año 2021".

En cuanto a las liquidaciones a personal de la extinta Policía Federal, solicitadas durante los ejercicios 2019 y 2020, se tenía un registro de 10 mil 963 casos, que significaron erogaciones por 4 mil 818 millones de pesos.

De conformidad con sus fines y atribuciones, el personal de la GN actúa en apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y respeto a los Derechos Humanos.

"No obstante, durante el ejercicio 2020, personal de la GN se vio en la necesidad de repeler diversas agresiones" y se detalló en 22 mil 565 eventos que derivaron en puestas a disposición ante las autoridades competentes y en los que los integrantes de la GN hicieron uso de la fuerza para esos efectos.

El informe indica que se registraron 170 eventos en que los integrantes de la GN, en concordancia con la Ley en la materia, se vieron en la necesidad de utilizar las armas de fuego.

"Únicamente se cuenta con un registro respecto del pronunciamiento emitido por la CNDH a través de la recomendación 50/2020, en la que se determinó exceso en el uso de la fuerza (no letal).

"Se apoyó a las autoridades migratorias para instrumentar la política migratoria de manera integral, conforme al marco normativo aplicable y con esto asegurar la protección de las personas migrantes en las fronteras Norte y Sur; además, se implementaron acciones específicas conforme a necesidades de rescate que se fueron presentando; de enero a diciembre de 2020, fueron 'rescatadas' 21 mil 148 personas migrantes: 1 mil 503 en la frontera norte y 19 mil 645 en la frontera sur".

Respecto al trasiego de armas, se logró asegurar en el año 2020, un mil 373 armas cortas, 963 armas largas, 5 mil 217 cargadores, 484 mil 667 cartuchos, 152 granadas y ocho lanzagranadas; además de 17 mil 612 kilogramos y 2 mil 035 piezas de pirotecnia.

"La GN recuperó más de 11 millones de litros de diferentes combustibles, aseguró 791 tomas clandestinas, así como 2 mil 330 contenedores".