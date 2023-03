Guerrero no reporta daños tras sismo de 4.4 de magnitud

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este jueves se registró un sismo de 4.4 grados de magnitud con epicentro en Acapulco, Guerrero, por lo que las autoridades de aquel estado informaron que no se reportan daños.

Protección Civil de Guerrero informó que el sismo se percibió moderado en Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Técpan de Galeana y Acapulco, así como ligero en Chilpancingo, Juan R. Escudero, Tixtla de Guerrero y Mochitlán.

"Se registró a las 09:46 horas, y no ameritó la activación de la alerta sísmica, porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos".

No se reportan afectaciones: Evelyn Salgado

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado informó en sus redes sociales que, tras activarse los protocolos de seguridad, no se reportan afectaciones.

"Se activaron los protocolos de atención y hasta el momento no se reportan afectaciones".

Inicialmente el sismológico Nacional reportó una magnitud preliminar de 4.8 grados que más tarde ajustó a 4.4.

En redes sociales varios usuarios, algunos oriundos de Acapulco reprocharon que se haya manejado la intensidad del sismo como leve ya que lo percibieron más fuerte.

También en redes, personal de la escuela primaria estatal Matutina 24 De Febrero publicó algunas fotos de la evacuación y resguardo de alumnos en la zona de seguridad en caso de sismo.