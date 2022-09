Guía operativa para prevenir contagios Covid ante regreso a clases

A-AA+

Este lunes arranca el ciclo escolar 2022-2023 en poco más de 25 millones de escuelas de educación públicas y privadas del país, donde ya se acordaron acciones para prevenir contagios de Covid-19.

¿Pero qué se hará en cada uno de los planteles para prevenir los contagios del virus que circula desde 2020 en territorio nacional?

He aquí algunas de las acciones que se encuentran en la Guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de Educación Básica. Ciclo escolar 2022-2023.

· Portar correctamente el cubrebocas durante toda la jornada.

· Si algún estudiante, docente o del personal de la escuela presenta cualquier síntoma o signo de enfermedad respiratoria debe quedarse en casa y seguir las indicaciones del personal médico.

· Tomar la temperatura en la entrada de la escuela y verificar que no sea mayor a 37.5°C. Se recomienda usar termómetros sin mercurio que no requieran del contacto físico, como los infrarrojos.

· Realizar el lavado de manos al ingresar al plantel. Asimismo, es importante desinfectarlas de manera constante utilizando alcohol en gel al 70%.

· Mantener, por lo menos, una distancia de 1.5 metros.

· Evitar compartir o intercambiar materiales. Es importante que cada docente y estudiante use su propio material.

· Limpiar y desinfectar el mobiliario y espacio utilizado al inicio y al término de la jornada. h) No consumir alimentos en los salones. i) Queda prohibida la venta y/o consumo de alimentos y bebidas chatarra dentro de las escuelas.

· Mantener ventilados los salones, abriendo puertas y ventanas y permitiendo la entrada de la luz del sol. 2.2.

En los Centros de Atención Infantil (CAI) se continuará con la Estrategia Burbuja, que consiste en conformar e identificar los grupos de niñas y niños que permanecen juntos todo el día, manteniendo la sana distancia en los momentos de recreación y alimentación.

La Guía operativa precisa que todas las medidas implementadas deberán considerar las características físicas, emocionales y sensoriales de los estudiantes con discapacidad, dificultades severas, trastornos y/o actitudes sobresalientes para prevenir, minimizar o eliminar las barreras para su aprendizaje y participación.