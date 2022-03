Guía para que evitar el plagio intelectual

El caso por presunto plagio intelectual cometido por el Fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, en la elaboración de sus libros "Guillermo Prieto (Biografía)" e "Ignacio Allende", al retomar párrafos de autores como Salvador Ortiz Vidales y Malcolm D. McLean, en el primer caso, y de Benito Abad Arteaga y de Armando de María y Campos, en el segundo, sin que les diera a los autores el crédito correspondiente, ha puesto sobre la mesa de nueva cuenta el escabroso tema del plagio intelectual y la falta de ética en el trabajo académico.

Tan sólo en la Universidad Autónoma de México varias de sus facultades, escuelas y direcciones poseen guías, manuales y tutoriales para evitar el plagio intelectual, incluso cuentan con comisiones de ética y reglamentos para sancionar la apropiación ilegal de ideas.

En medio de la discusión que se sigue dando en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ante la queja de más de 200 investigadores interpuesta ante la Junta de Honor, a partir de que EL UNIVERSAL documentó que Gertz Manero retomó párrafos de diferentes autores sin dar el crédito correspondiente, te ofrecemos una guía para que no corras el riesgo de cometer plagio intelectual como Gertz Manero.

En la "Guía rápida sobre plagio y derechos de autor" de la Facultad de Derecho de la UNAM, se define el plagio "cuando alguien presenta como suyo las ideas o el trabajo de alguien más de forma total o parcial", en tanto que en la guía "Plagio y ética", publicado en 2018 por Libros UNAM, se señala que se hace plagio como "una forma de facilitarse el trabajo, o provocado por el sentimiento de incapacidad".

La Universidad Autónoma de Madrid en su biblioguía "Citas y elaboración de bibliografía: el plagio y el uso ético de la información: Plagio", afirma que plagiar "es copiar una obra o parte de ella (texto, datos o imágenes) sin mencionar al autor de la obra o la idea, haciéndola pasar como propia. Cortar y pegar una información encontrada en un libro, en internet o cualquier otra fuente de información sin especificar la fuente de obtención es plagiar".

Para evitarlo, esas guías y otras varias que tiene las universidades y centros de investigación públicos y privados, recomiendan dos reglas básicas: reconocer la autoría de las ideas que se utilizan y citar correctamente al autor o a los autores; y partir de allí evitar parafrasear y resumir al autor original, y citar textualmente con entrecomillando el texto original, además se debe incluir una bibliografía de las fuentes consultadas.

---10 formas comunes de hacer plagio que debes evitar

Recuperamos aquí, la lista de las diez formas más comunes de hacer plagio que debes evitar a toda costa, según la Facultad de Derecho de la UNAM, a partir de iParadigms, Okland , California, 2014:

Clonar: presentar como creación propia el trabajo idéntico de alguien más.

CRTL-C: Contiene una porción significante de texto sin alteración y procedente de una misma fuente.

Encontrar-reemplazar: Cambiar palabras y frases clave, pero conservando la esencia del trabajo original.

Resumir: Realizar paráfrasis de diversos textos.

Reciclar: Apropiarse del trabajo de un autor, al no citar el texto.

Híbrido: Combinar citas realizadas correctamente y texto copiado sin cita.

Mezclar: Copiar material de diversas fuentes.

Error: Las citas se realizan de manera inadecuada, al presentar información inexacta de las fuentes.

Agregar: Se cita como propio el trabajo a pesar de contar con la mayoría de información que no es propia.

Re-twittear: Se cita como propio el trabajo, pero la redacción se basa en otro texto.