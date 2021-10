Guillermo Padrés tiene dos procesos penales: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que existen dos procesos penales en contra del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés por delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero.

Luego de que esta mañana de lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si su administración llegó a algún acuerdo con Padrés para que continúe sus procesos en libertad y de que el Ejecutivo federal negara la existencia de acuerdos de este tipo con el ex mandatario local, la FGR precisó que la extinta PGR se desistió de la acusación de delincuencia organizada contra el imputado.

Por ello, ante la existencia de procesos por delitos que no merecen prisión preventiva de oficio y luego del pago de una fianza por 40 millones de pesos, Padrés logró que un juez federal le concediera el beneficio de libertad condicional.

"En este momento procesal, la Fiscalía General de la República considera que hay elementos suficientes para solicitar una pena contra Guillermo "P", por operaciones con recursos de procedencia ilícita; y así lo hará en su momento", señaló la Fiscalía.

Sin embargo, el ex gobernador mantiene pendiente un juicio de amparo en el caso de defraudación fiscal iniciado en su contra desde el año 2016, por el que aún no es posible dictar sentencia, pese a que la FGR considera que existen elementos suficientes para hacerlo.

La mención de AMLO sobre Guillermo Padrés

A propósito del caso del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el panista Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, ex procurador General de la República, mantienen influyentismo en el sistema de procuración de justicia y el poder judicial.

Luego de ser cuestionado durante la conferencia matutina de este lunes sobre la determinación dictada en el año 2018, de permitirle a Padrés llevar su proceso en libertad a cambio del pago de una fianza de 40 millones de pesos y el uso de brazalete electrónico, el titular del Ejecutivo negó que su administración hubiera intervenido para que esto ocurriera.

Recordó que los abogados de Padrés fueron Antonio Lozano Gracia, ex procurador durante el sexenio de Ernesto Zedillo y Diego Fernández de Cevallos, ex candidato del PAN a la presidencia en 1994, cuando Zedillo ganó las elecciones.

Destacó que con el caso de Padrés se evidencia la permanencia del influyentismo de ciertos grupos de poder entre los que, afirmó, se encontraban Lozano Gracia y Fernández de Cevallos.

"Ellos dos, Diego y el señor Lozano fueron los abogados de Padrés entonces pues tienen mucha influencia todavía en el poder judicial", afirmó.

El presidente acusó que durante el sexenio de Zedillo, a Lozano Gracia y Fernández de Cevallos les fue entregada la extinta Procuraduría General de la República y se les permitía tomar decisiones sobre el Poder Judicial.

"Así como les entregaron la Procuraduría, les daban manga ancha para poner jueces magistrados ministros... Diego proponia ministros, no estoy inventando nada", recalcó.

Recordó que el pasado 15 de octubre el panista Fernández de Cevallos arremetió contra él a través de su cuenta de Twitter.

"Cuando México se ubica como uno de los países más corruptos del mundo, Tartufo sale con la gansada de ir a un foro de la ONU a darse baños de pureza hablando sobre anticorrupción. ¿Loco, cínico o todo junto? ¡Qué poca vergüenza!", tuiteó Diego Fernández de Cevallos.

López Obrador también mostró otro tuit de Fernández de Cevallos sobre la conquista en el que el panista afirmó que el presidente tiene ascendencia española.

"Está muy enojado. Toda esta negra historia (de Padrés) debe de convertirse en impartición de justicia de las autoridades correspondientes", comentó.