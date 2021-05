Gutiérrez Müller acude a vacunarse contra el Covid-19

Este miércoles Beatriz Gutiérrez Müller acudió a aplicarse la vacuna contra Covid-19.

A través de Instagram, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador presumió su comprobante de vacunación, publicación en la que destacó la logística con la que llevan a cabo la aplicación del biológico.

Gutiérrez Müller asistió a la escuela primaria "Benito Juárez" ubicada en la colonia Roma Sur, de la alcaldía Cuauhtémoc para ser vacunada con la dosis de Pfizer-BioNTech.

"No me tomó más de 40 minutos y los que me rodeaban compartían conmigo alegría, regocijo y expectativa. A seguir luchando por la vida", fue parte de su mensaje en la red social.



Cuauhtémoc busca vacunar a 77 mil 222 personas de 50 a 59 años

A partir de este martes 11 de mayo y hasta el 15 de mayo se vacunará contra Covid-19 a personas de 50 a 59 años de la alcaldía Cuauhtémoc.

El titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Víctor Hugo Borja Aburto, comentó que el objetivo de población que se vacunará es de 77 mil 222 adultos.

La delegada estatal de los Programas de Desarrollo para el Bienestar en la capital, Cristina Cruz Cruz, comentó que la vacuna que se aplicará en Cuauhtémoc será la Pfizer-BioNTech, misma que necesita dos dosis, con un intervalo máximo entre ambas de 45 días.