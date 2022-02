"Había la mala costumbre de ocultar las cosas", dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Luego que Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acusara al gobierno del exmandatario Felipe Calderón de ejercer "presiones" en las resoluciones sobre el incendio de la Guardería ABC de Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que en este caso se haya ocultado información, pues señaló que no implicaba directamente a la familia presidencial.

"Ni modo que ellos hubieran ordenado que se quemara la Guardería, ¡no!", expresó López Obrador en un recorrido que realizó con reporteros en salones y oficinas de Palacio Nacional.

El presidente López Obrador aseguró que en sexenios pasados existía la costumbre de ocultar cosas, por lo que había la impunidad.

En el recorrido, López Obrador comparó el caso de la guardia ABC, en donde murieron 49 menores en 2009, con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"Es que había la mala costumbre de ocultar las cosas y de proteger, había impunidad, pues fue lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa, era un comportamiento, porque en qué le afecta a un presidente decir ´esto fue lo que sucedió´, y no proteger a nadie, y que el culpable sea castigado, para qué meterse a proteger", declaró.

"En este caso era Margarita Zavala y su familia", se le indicó.

"No podía llegar a ellos porque ni modo que ellos hubiesen ordenado que se quemara la guardería, ¡no! Puede ser que existiera alguna responsabilidad de alguna omisión, o algún familiar, pero ¿qué tiene que ver un familiar o cualquier funcionario con un Presidente? Es lo mismo de Ayotzinapa, ¿Por qué no decir todo lo que sabían y por qué fabricar una mentira?", dijo López Obrador.

El presidente de México señaló que desconocía las declaraciones del ministro Zaldívar e indicó que el tema no se trató en la reunión pues indicó que "hay cosas que no nos alcanza a tratar, se considera que no es tan relevante, por ejemplo, toda la cuestión política, no se toca".

Margarita Zavala niega los señalamientos del ministro Zaldívar

Este miércoles, la diputada del PAN y exprimera dama, Margarita Zavala, negó los señalamientos de Zaldívar, quien este martes acusó al gobierno del expresidente Felipe Calderón de ejercer "presiones" en las resoluciones sobre el incendio de la Guardería ABC en 2009.

Mediante una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, Margarita Zavala se excusó de los dichos hechos por el ministro presidente de la Corte, durante la presentación de su libro "10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial".

En sus mensajes, Margarita Zavala acusó al ministro Zaldívar de mentir y señalar que ninguna autoridad en el gobierno de su esposo buscó a los padres de las víctimas del incendio en la estancia infantil en la que murieron 49 niños.

"Felipe Calderón desde el día siguiente de la tragedia (y yo) tuvimos varios encuentros en Hermosillo y en la CDMX. También tuvieron pláticas con autoridades del IMSS y de Salud", escribió la diputada panista.