Habrá 18 mil 929 nuevas plazas-becas para médicos especialistas

El titular de la Coordinación Nacional Médica del Insabi, Alejandro Svarch informó que como parte del plan estratégico para contar con más médicos especialistas este año se abrirán 18 mil 929 plazas-becas, con lo cual se duplicará el número de aspirantes que estudiarán una especialidad, en comparación con el año pasado, y que tendrá un impacto positivo en el país.

Durante la conferencia de prensa, del presidente Andrés Manuel López Obrador, el doctor Svarch recordó que nuestro país tiene un déficit estructural de médicos especialistas.

"Nuestro país tiene 0.9 médicos especialistas por cada mil personas, de seguir así no alcanzaremos en completo un médico por cada mil habitantes en 10 años".

Señaló que uno de los problemas que se detectaron es el Examen Nacional de Residencias Médicas, el cual rechaza al 80% de los aspirantes.

Además se consultó a las instituciones del Sistema de Salid para saber cuánto podrían crecer en la formación de especialistas, además junto con el Conacyt se abrirán mil 600 becas para los aspirantes que deseen estudiar una especialidad en el extranjero.

Para esto se prevé que unos 50 mil 448 médicos presenten el examen para buscar una especialidad.

---Garantiza Insabi que aplicación del ENARM estará libre de corrupción

El funcionario garantizó que el nuevo Examen Nacional de Residencias Médicas (ENARM) es confiable, libre de corrupción e incluso está resguardado en instalaciones militares.

Durante la conferencia de prensa, el doctor Svarch señaló que existen condiciones de que no será un examen filtrado.

"Sepan que es confiable, libre de corrupción, resguardado en instalaciones militares, con condiciones absolutas que no será un examen filtrado, es un examen nuevo que hizo un equipo técnico y fue revisado por un grupo pedagogos".

Destacó que las instituciones formadoras de recursos humanos en salud les comentaron que la calidad en la enseñanza va a mejorar, porque al haber el doble de aspirantes se reducirán las cargas de trabajo extenuantes.