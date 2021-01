Habrá facilidades para que estados compren vacuna contra Covid: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que sería mezquino no permitirle a los estados y empresarios que compren la vacuna contra el Covid-19, por lo que aseguró que se otorgarán todas las facilidades para que no haya limitaciones en la compra del biológico.

Al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, y en compañía del gobernador Jaime Rodríguez, el titular del Ejecutivo federal adelantó que el gobierno se pondrá de acuerdo con los gobernadores para armonizar toda la acción de vacunación contra la pandemia para evitar duplicidad en la inmunización.

"Estamos nosotros adquiriendo vacunas, sería mezquino decirle a quienes quieren ayudar que no se les permite porque es una función, y lo es del gobierno federal, pero no vamos a aplicar normas estrictas cuando está de por medio la salud del pueblo, cuando está de por medio la ética y humanismo, por eso decimos todos los que quieran adquirir las vacunas van a tener la posibilidad de hacerlo.

"Nos vamos a poner de acuerdo con el gobernador Jaime Rodríguez, con los gobernadores de los estados para armonizar toda esta acción de vacunación contra el Covid", dijo.

En el evento, el presidente López Obrador señaló que solo se está solicitando que aquellos que busquen comprar la vacuna deben de anexar los contratos "para que llevemos un control".

"Tiene que haber orden, que en efecto se cuente con la vacuna porque no es un asunto sencillo, se avanzó mucho para tener la vacuna en poco tiempo pero no hay todavía lo necesario, lo suficiente en el mundo.

"Se trata de una pandemia, se trata de millones de seres humanos afectados por el Covid, apenas y empieza a producirse en el mundo la vacuna. Es mucho más la demanda que la oferta, entonces no se trata de decir 'vamos a traer vacunas del extranjero' y no concretar sobre esta buena decisión, está buena voluntad. Se necesita por eso que se consigan las vacunas primero", apuntó.

El presidente López Obrador señaló que también se deberán comprar vacunas de calidad y que sean efectivas "por ejemplo la vacuna Pfizer que ya se aplica en todo el mundo y tiene mucha garantía".

"No ha habido reacciones que preocupen, como en el caso de nuestro país. Llevamos aplicadas ya como 600 mil vacunas y muy pocos se han enfermado, y no de gravedad, está demostrado que esa vacuna es buena".

"AstraZeneca que se envasará en México, vamos a tener 3 millones de dosis disponibles de esta vacuna. Hay una vacuna de una farmacéutica china que está en prueba, Cansino, tenemos un acuerdo. Tenemos el acuerdo con una farmacéutica rusa para poder contar con la vacuna que se está produciendo en ese país", dijo.

En el evento también estuvieron el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena); el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (Semar); Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob) y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).