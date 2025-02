¿Habrá puente por el 14 de febrero?

Se acerca una de las fechas más esperadas por muchas personas a lo largo del año: el Día del Amor y la Amistad, que se celebrará este 14 de febrero.

Esta festividad, que tiene como objetivo principal honrar los lazos afectivos, ya sea en pareja o con amigos, se convierte en una oportunidad ideal para expresar afecto, compartir momentos especiales y fortalecer vínculos.

Cada año, esta fecha moviliza a miles de personas a preparar sorpresas, regalos y actividades que permitan disfrutar de este día tan señalado.

Este 2025, el Día de San Valentín cae en viernes, lo que genera una pregunta recurrente entre muchos: ¿Habrá puente?; por lo que a continuación te lo decimos.

¿Habrá clases el próximo 14 de febrero? Esto dice la SEP

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el próximo Día de San Valentín no será un día feriado, lo que significa que los estudiantes de nivel básico deberán asistir a clases. Sin embargo, algunos planteles educativos aprovechan esta fecha para realizar actividades especiales o incluso permiten a los estudiantes salir antes, dependiendo de las indicaciones de cada institución.

El próximo puente para los alumnos será hasta el viernes 28 de febrero, debido a la junta del Consejo Técnico que se realiza en todas las escuelas los últimos viernes de cada mes. Por lo tanto, aquellos que esperaban un descanso en el Día del Amor y la Amistad deberán esperar un poco más para disfrutar de un día libre.

¿Se trabajará el próximo 14 de febrero? Esto dice la LFT

En cuanto a los trabajadores, la situación es similar. Según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 14 de febrero no se considera un día festivo, por lo que los empleados deberán acudir a sus respectivos puestos de trabajo.

Al no tratarse de una fecha oficialmente reconocida como día feriado, aquellos que trabajen ese día no recibirán un pago adicional, como sucede en otros días de descanso obligatorio.

¿Cuál es el origen del Día de San Valentín?

Aunque para algunos, el Día del Amor y la Amistad es visto únicamente como una oportunidad para el consumo masivo, el origen de esta celebración tiene raíces profundas en la historia.

La festividad se remonta al siglo III, en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín desobedeció las órdenes del emperador Claudio II. Este emperador, considerando que los solteros sin compromisos familiares eran mejores soldados, prohibió los matrimonios jóvenes. Sin embargo, Valentín continuó celebrando bodas en secreto, desafiando la autoridad del emperador.

Finalmente, el emperador descubrió las acciones de Valentín y lo sentenció a muerte el 14 de febrero del año 270, acusándolo de desobediencia y rebelión.

Con el tiempo, este acto de valentía y sacrificio le otorgó a Valentín el título de patrón de los enamorados, convirtiéndose en un símbolo del amor y la unión.

La primera vez que se conmemoró esta festividad fue el 14 de febrero de 494, cuando el Papa Gelasio I estableció oficialmente esta fecha en el calendario cristiano. Desde entonces, el Día de San Valentín ha evolucionado, pasando de una celebración religiosa a un evento de carácter social y comercial, pero siempre con la premisa de honrar los lazos afectivos que unen a las personas.