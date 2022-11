Habrá verbena navideña en el Zócalo de CDMX

A-AA+

Concluidas las actividades por el Día de Muertos, el Gobierno de la Ciudad de México se alista para instalar la Verbena Navideña, como ya confirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, durante el anuncio de las actividades que habrán de realizarse por el Mundial de Futbol, la mandataria indicó que el Zócalo quedará libre el mes de diciembre para dar paso a los festejos decembrino.

Al ser cuestionada sobre si se instalaría alguna pantalla gigante en el Zócalo para ver los partidos de futbol respondió que aún estaba por definirse pues en diciembre regresaría la Feria de Navidad.

"Sobre las pantallas, no sabemos si la vamos a poder poner en el Zócalo, porque es a finales de noviembre, hasta mediados de diciembre ?si mal no recuerdo la fecha del mundial?, si lo podemos poner en el Zócalo, recuerden que en diciembre vamos a poner la feria por Navidad", comentó el 26 de septiembre.

Aunque no se tienen mayores detalles sobre las atracciones que habrá este año, así como las fechas y horarios en que estarán abiertas las atracciones, podemos recordar que el año pasado el gobierno capitalino invirtió 25 millones de pesos en la Verbena Navideña.

Entonces contó con ocho zonas de recreación, juegos mecánicos como rueda de la fortuna, carrusel y el tren de Santa Claus, así como árboles de Navidad y un tobogán de hielo.