"Hace más de 40 años investigan mis ingresos, no tengo recursos", asegura AMLO

Al señalar que sexenios pasados "me tenían muy fildeado", el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que desde hace más de 40 años se han investigado sus ingresos, pero afirmó que no cuenta con recursos, pues su objetivo en la vida no es acumular dinero, sino estar bien con uno mismo y con el prójimo.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal reiteró que nunca ha tenido una cuenta de cheques o tarjeta de crédito y que sus ingresos los administra su esposa, Beatriz Gutierrez Müller.

"El dinero no me importa, solo para mis necesidades básicas, no tengo recursos. Se entrañan, pero pueden revisar y además a mí me tenían muy fildeado durante el tiempo que fui oposición, desde hace más de 40 años que me investigan, entonces nunca he tenido cuenta de cheque, tarjeta de crédito, mis ingresos me los administra mi esposa, ella me da para lo que necesito, para lo indispensable. No es mi objetivo, mi propósito acumular dinero, tengo otra concepción".

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal manifestó que se puede ser feliz sin dinero y sin bienes materiales.

"Ser feliz es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia, estar bien el prójimo, no es eso por lo que lucho y respeto mucho la persona que con esfuerzo, trabajo, puede tener un patrimonio, y reiteró que no todo lo que tiene es malvado".

Este jueves, EL UNIVERSAL informó que además de políticos de oposición y periodistas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el sexenio de Enrique Peña Nieto (PRI) investigó a los empresarios como Claudio X González Laporte, Claudio X González Guajardo, al entonces rector de la Universidad de las Américas, Alejandro Gertz Manero y al senador Mario Delgado Carillo, entre otros.

De acuerdo con fuentes de la UIF consultadas por El Gran Diario de México, en la lista denominada "Los Maléficos", la Unidad -en la pasada administración- no solo revisó las cuentas y movimientos bancarios de Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, cuyo sobrenombre era "El Gallo", sino también de su esposa la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller.

También se revisaron los movimientos financieros del hijo mayor de López Obrador, José Ramón López Beltrán.

Así como de la ministra de la SCJN en retiro, Olga Sánchez Cordero, de Alfonso Durazo Montaño, del tabasqueño Octavio Romero Oropeza; del director de las Universidad de las Américas campus Ciudad de México, Alejandro Gertz Manero.

Del propio Santiago Nieto Castillo, ex titular de Fepade, el senador del PRD Mario Delgado Carrillo, la ex consejera del IEDF Carla Humphrey Jordan, los empresarios , Claudio X González Laporte, Claudio X González Guajardo.

Así como los periodistas Carmen Aristegui Flores, Epigmenio Ibarra Almada, Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo "Brozo".