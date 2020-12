Hacen fila en GAM desde la madrugada para prueba Covid en macrokiosco

En la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero está instalado un macrokiosco donde todos los días se realizan 700 pruebas para identificar a pacientes positivos a Covid-19, aunque los vecinos aseguran que son pocas, pues las fichas se terminan antes de las 14:00 horas. Angélica llegó en punto de las 15:35 horas, aunque había gente formada, le dijeron que ya no había pruebas, que tendría que acudir otro día, pues la gente hace fila desde las 3 de la mañana, al ver que poco a poco las personas se retiraban y que no recibiría su prueba decidió irse.

"Yo creo voy a venir mañana, porque si me interesa saber si tengo o no este virus, pero es imposible llegar tan temprano, tengo que trabajar y atender a mis hijos, espero llegar aunque sea a mediodía", dijo. Así como ella, decenas de personas se acercan a la carpa para preguntar los requisitos para hacerse la prueba; a la mayoría les desanima saber que tienen que acudir en la madrugada, pues muchos tienen otras actividades que cumplir. "Pues como quieren que lleguemos tan temprano, la gente de verdad que se pasa, si las fichas las comienzan a dar a las 9 de la mañana, es una exageración, pero ni modo, hay que aguantarnos y ahora a llegar más temprano", expuso Oscar, vecino de la colonia Morelos.

El horario de atención del macrokiosco es de 9:00 a 18:00 horas; sin embargo, alrededor de las 16:30 horas han estado concluyendo la realización de pruebas. La Secretaría de Salud capitalina indicó que se han realizado 804 mil 755 pruebas rápidas y de PCR.