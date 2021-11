Hacen fila para conseguir trabajo en Guerrero; todos buscan a Félix Salgado

La fila es larga, por momentos hasta 150 personas son las que están formadas. Todas buscan al senador de la República, el morenista Félix Salgado Macedonio. Todas quieren entregarle su currículo. Buscan un espacio en el gobierno de Evelyn Salgado Pineda, la hija del senador.

"Yo ya entré. Entregué mi currículo, ojalá me contemplen para seguir en el gobierno, Yo estaba de confianza con [Héctor] Astudillo [Flores, exgobernador]", cuenta una mujer que se formó hasta entrar al centro social Jardín Montecarlo, en la colonia Porterito, al sur de Chilpancingo.

La fila comienza a formarse desde las 10:00 horas en la calle Los Caporales.

Algunos buscaban que la convocatoria fuera discreta.

"No tomen foto ni video compañeros", pide una mujer cuando se da cuenta que un hombre se toma un selfie.

Otra mujer, cuando ve que los fotorreporteros toman sus gráficas de inmediato corre hacia ellos para decirles que no pueden tomarlas, con tal seguridad como si la calle fuera un lugar privado.

Como pasan los minutos la fila va fluyendo, entran en grupos de 10, narran unos, de 15, dicen otros. Pero antes de formarse, muchos pasan a la papelería de la esquina. Adentro todas las computadoras que están en renta están ocupadas. Dos hombres y una mujer elaboran y corrigen su currículo a prisa, para incorporarse a la fila de inmediato. Los que ya terminaron o lo traen listo piden que se lo impriman. El movimiento es intenso en la papelería, entran y salen con folder en mano.

La entrega del currículo es importante: "Es que están dando los cargos a quienes tienen más estudios, te piden licenciatura, maestría, doctorado. Uno que quería ser el director del Indeg [Instituto del Deporte en Guerrero] dijo que tenía licenciatura pero no lo encontraron en el sistema de profesiones y se lo dieron a otro", asegura otro hombre que asistió a entregar su currículo.

Adentro, según relatan algunos que ingresaron, estaba la presidenta de DIF estatal, Liz Salgado Pineda, con Zulma Salgado, hija y sobrina del senador Félix Salgado, quien ayer no estuvo presente.

"Ahí estuvo la ingeniera Liz, pero ella ya se fue hace rato, salió por la puerta de atrás", asegura una mujer.

Desde antes de que rindiera protesta como gobernadora Evelyn Salgado, cientos de personas buscan a Félix Salgado Macedonio para entregarle su currículo o confirmar un nombramiento. Hasta hace unos días, las filas se hacían en lo que fue la casa de campaña de Félix Salgado y, después, de Evelyn Salgado.

En las instalaciones de la sede del Poder Ejecutivo pasa lo mismo. Decenas de personas llegan buscando entregar su currículo, buscando hacerse de un espacio en el nuevo gobierno.

Pero en cualquiera de los tres lugares el común denominador es tener contacto directo con Félix Salgado Macedonio.

En estas filas se ha formado de todo. Desde personas comunes, hasta personajes que en algún momento han estado encumbrados en una administración, como el exsecretario de Finanzas en la administración del exgobernador, Zeferino Torreblanca. O el exseleccionado nacional, excandidato a la gubernatura y exalcalde de Coyoacán, Manuel Negrete.

"Vine a ver a Mauro para que me acerque con Félix, porque ya sabes cómo es la dinámica del senador", comenta un hombre en una plática que sostenía fuera de la oficina del subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos del gobierno de Guerrero, Mauro García Medina, en palacio de Gobierno.

El hombre que decide. Desde antes de que iniciara este gobierno, a Félix Salgado se le ha acusado de ser quién nombra a los funcionarios. Él siempre lo ha negado pero la formación del gabinete dice lo contrario: está integrado por sus amigos, sus cercanos y sus colaboradores.

En las reuniones que sostiene en su excasa de campaña, Félix Salgado ha soltado nombres que con los días son confirmados. Incluso, se ha visto al senador dando órdenes a integrantes del gabinete, como cuando instruyó al secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, para que atendiera a profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETE).

Se preguntó al recién nombrado dirigente de Morena en Guerrero, Rafael Cuauhtémoc Ney Catalán, sobre la influencia de Félix en la designación de funcionarios en el gobierno de su hija.

— Hay inconformidad porque no están dando nombramientos a morenistas en el gobierno del estado, ¿los está dando Félix Salgado Macedonio?

— No, apenas se ha dado 30% de las plazas, son como 2 mil.

— ¿Pero si los está dando Félix Salgado Macedonio?

— No, esa es facultad de la gobernadora, pero no podemos negar el liderazgo que tiene Félix Salgado. Negar eso es ir contra la verdad. Él no los está anotando, pero como todo ciudadano tiene derecho a hacer sugerencias, pero que los apruebe la gobernadora es otra cosa.

Cuauhtémoc Ney Catalán es mencionado como uno de los incondicionales de Félix Salgado, incluso, muchos afirman que su nombramiento como dirigente de Morena fue gracias a él.