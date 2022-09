Hacen "último llamado" a PRI para que vote contra reforma militar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Los coordinadores parlamentarios del PAN, Jorge Romero, y del PRD, Luis Espinosa Cházaro hicieron un "último llamado" a la bancada del PRI, para que voten en contra de la reforma para ampliar hasta 2029 la presencia del Ejército en las calles.

En conferencia de Prensa Jorge Romero sostuvo que la iniciativa "no solo es completamente opuesta a todo lo que hemos venido defendiendo", sino "profundamente retrograda y dañina para nuestro país".

"Hacemos un último, humilde, respetuoso, yo no sé si ingenuo, pero respetuoso llamado a nuestros aún aliados para que reflexionemos y encontremos la fórmula, entre todos, como coalición, para despartidizar el tema de la seguridad Pública", puntualizó el líder panista.

Por su parte, Espinosa Cházaro advirtió que quienes se están frotando las manos para escuchar que se acabó la coalición "no lo van a escuchar, porque hoy la gente quiere que siga la coalición".

El líder del sol Azteca descartó que se esté actuando de manera "tibia" o condescendiente".

"No es condescendencia, es oficio político, es actuar con responsabilidad frente a la crisis. Lo más sencillo sería contestar violentamente, pero esa no es la responsabilidad de un coordinador parlamentario, nuestra responsabilidad es seguir buscando acuerdos", concluyó.