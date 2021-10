Hackean cuenta de WhatsApp de Evelyn Salgado

Esta mañana de viernes fue vulnerada la cuenta de WhatsApp de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, así lo informó en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con lo señalado por la gobernadora, este hecho tuvo fines de extorsión y pidió a quienes hayan recibido mensajes desde su cuenta que hicieran caso omiso a ello.

"Les informo que mi cuenta de WhatsApp ha sido vulnerada para fines de extorsión. Les pido que hagan caso omiso a cualquier mensaje a mi nombre que pudieran recibir o hayan recibido durante la madrugada de este viernes solicitando alguna cantidad de dinero".

"De momento y hasta que mi equipo técnico resuelva el problema, no utilizaré mi cuenta de WhatsApp por motivos de seguridad", escribió.

El show de los Salgado

El pasado viernes, horas después de que rindió protesta, Evelyn Salgado tomó el juramento a los 20 funcionarios que integran su gabinete.

En ese paquete, por supuesto, no estuvo su hermana Liz Adriana, ella tuvo una ceremonia propia, donde la acompañó toda su familia y sus seguidores la arroparon.

Hace una semana, casi fue un trámite, la gobernadora los presentó, les tomó protesta y les hizo firmar cartas compromiso. Bastaron unos minutos, no hubo fiesta con bandas de música ni danzas y un auditorio lleno, y menos porras.

En todo el evento, en una pantalla gigante que colocaron afuera del teatro, pasaron incesantemente fotos de Liz Adriana: con su hermana, su padre, en los mítines de campaña, en reuniones. Lo que no compartieron fue su currículum y sus credenciales para ser la presidenta del DIF, además de ser la hermana de la gobernadora.

En la ceremonia sólo hubo tres oradores, los tres Salgado: la gobernadora, su padre Félix y la protagonista del evento, Liz Adriana. Los tres se llenaron de halagos. El acto fue la fiesta de los Salgado.

"Somos equipo, somos familia", repitieron por lo menos dos de los tres Salgados.