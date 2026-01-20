Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel
Accesos no autorizados comprometen la seguridad de la cuenta de Claudia Curiel en la Secretaría de Cultura.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Cultura anunció que la cuenta de X de Claudia Curiel de Icaza, titular de la dependencia, fue hackeada.
Ante el uso de la cuenta con "accesos no autorizados", la dependencia señala que cualquier contenido publicado recientemente "no refleja la postura oficial de la dependencia, ni de su titular".
También se detalló que se están haciendo acciones para "restablecer la seguridad y recuperar el control de la cuenta".
