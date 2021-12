Hackean WhatsApp de diputado de Morena y extorsionan por mensajes

El diputado federal de Morena, Carol Antonio Altamirano, denunció en redes el hackeo de su cuenta de WhatsApp, misma que está siendo utilizada para extorsionar a los contactos del legislador.

"Amigos y amigas hace unos momentos mi WhatsApp personal fue hackeado, les pido no atender ningún mensaje que pueda llegarles. Les estaré informando de la situación", informó el diputado en su cuenta de Twitter.

El extorsionador envía mensajes con el texto: "QUE TAL COMO ESTAS. BUENA NOCHE", y a quienes responden les pide dinero bajo el argumento de que le urge hacer un depósito.

En capturas de pantalla a las que obtuvo acceso EL UNIVERSAL, se observan mensajes donde se solicitan 18 mil 700 pesos en un primer momento para más tarde preguntar con cuánto lo pueden "apoyar" y solicita 10 mil pesos.

"OYE APROVECHANDO LA COMUNICACIÓN TE QUIERO PEDIR UN FAVOR. OCUPO HACER UN DEPOSITO IMPORTANTE QUE OLVIDÉ POR COMPLETO REALIZAR EL DÍA DE AYER Y LA BANCA MOVIL SE ESTÁ ACTUALIZANDO POR LO MENOS EN 3 HORAS PODRE USARLA. QUIERO VER ZI ME PUEDES AYUDAR A REALIZAR EL DEPOSITO DE MOMENTO YO TE LOZ DEVUELVO ANTEZ DE LAS 10 PM. Es de 18700".

"¿Cuánto ocupas?, no me deja transferir tanto, máximo 10", responde la persona que está siendo extorsionada. "Me los prestas. Para pasarte la referencia bancaria", revira quien se hace pasar por el legislador.

Más tarde envía una cuenta de Bancomer, a nombre de Xóchitl Guadalupe Huerta Orozco.

Las autoridades no han informado si ya se investiga la identidad de la usuaria de la cuenta. De acuerdo a fuentes de este rotativo, el depósito nunca se realizó.