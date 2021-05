Hágase cargo de su fallida estrategia de seguridad, exige Clemente Castañeda a López Obrador

Luego que esta mañana de viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestara que ante el asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cajeme, Sonora, puede ser responsable, pero no culpable y de que señalamientos en su contra es por el periodo electoral, Clemente Castañeda, coordinador nacional de MC, acusó al Ejecutivo federal de ser el responsable de una fallida estrategia de seguridad, por lo que le exigió que se haga cargo de sus resultados.

En su cuenta de Twitter, el dirigente de Movimiento Ciudadano, aseguró que como jefe del Estado mexicano y del Poder Ejecutivo, el presidente López Obrador es el responsable de la estrategia de seguridad, así como se le señaló, indicó, a los expresidentes Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón.

"No es campaña, presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo dijimos con claridad: como jefe de Estado y como titular del Ejecutivo, es responsable de su fallida estrategia de seguridad, así como en su momento usted y nosotros responsabilizamos a Peña y Calderón. Hágase cargo de sus resultados", escribió en la red social.

Soy responsable pero no culpable: AMLO sobre asesinato de Abel Murrieta

Esta mañana, en su conferencia en Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que en el caso del asesinato Abel Murrieta, puede ser responsable pero no culpable.

"Imagínense, un crimen que yo lamento mucho en Cajeme, y del cual resulto, de acuerdo a la visión de este partido, el responsable, no sé si utilizaron la palabra culpable, porque puede ser que sea responsable, pero no culpable", dijo el mandatario federal.

Ayer por la noche, luego de que Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme, Sonora, fuera asesinado mientras hacía proselitismo, el coordinador nacional del partido Clemente Castañeda, responsabilizó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora.

"El asesinato de Abel no puede considerarse sino como un atentado a la democracia en Sonora. Responsabilizamos de la muerte de Abel a la gobernadora Claudia Pavlovich y al presidente Andrés Manuel López", señaló el dirigente partidista.

Lamenta AMLO asesinato de Abel Murrieta, candidato de MC en Cajeme

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador lamentó el asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cajeme, Sonora, y se comprometió a que se llevará a cabo una investigación a fondo para castigar a los responsables.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que en su reunión de Gabinete de Seguridad federal de esta mañana se acordó ayudar al gobierno de Sonora y a la Fiscalía en todo lo necesario en este caso.

"Primero lamentar este hecho, realmente es muy triste que estas cosas sucedan y enviar nuestro pésame a los familiares y acompañado del pésame, también el compromiso de hacer la investigar y de castigar a los responsables. Lo estamos haciendo en otros casos en Sonora, en los crímenes de mujeres, de niños en Bavispe, hay detenidos y no quedó impune ese horrendo crimen y así en otros casos.

"Hoy en la mañana tomamos la decisión de llevar a cabo una investigación a fondo, vamos a ayudar al gobierno de Sonora, en todo lo que corresponde, se va a tener una coordinación con la Fiscalía por la gravedad del asunto y vamos, espero, tener resultados pronto para castigar a los responsable", dijo.