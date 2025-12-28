Hallan camionetas clonadas del Ejército en Chiapas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG) usa patrullas clonadas del Ejército, para movilizarse por varias regiones de Chiapas, donde opera desde hace más de cuatro años.

Durante los operativos que realizan tropas de la VII Región Militar, Marina Armada de México, Guardia Nacional, Policía Federal Ministerial, Guardia Estatal y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) fueron halladas tres camionetas clonadas del 100 Batallón de Infantería, que se ubica en la comunidad Chiapas Nuevo, de Jiquipilas, uno de los cuatro municipios donde se han desplegado más de 500 soldados y policías en busca de sicarios del CJNG y CCyG que incendiaron dos bares y se llevaron ocho hombres.

Una de las unidades halladas tiene la matrícula 8100146, pero las otras no contaban con números o tenían cintas para cubrir los números.

También han sido localizados otros cuatro vehículos, otro con blindaje y una motocicleta, pero se han asegurado dos armas cortas y un fusil.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En una de las camionetas de color blanco, fue hallado el cuerpo de Sergio Enrique Pereda Tamayo, de 30 años de edad, propietario de unos de los dos bares que fueron incendiados en la madrugada del sábado.

Por lo que ha dicho el Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, Pereda Tamayo, tenía un disparo en la pierna izquierda y probablemente haya afectado una arteria importante y se desangró.

Hasta ahora, siete personas han sido detenidas, cinco hombres y dos mujeres, que han quedado a disposición de un Juez.

El operativo se realiza en los municipios de Villaflores, Ocozocoautla, Cintalapa y Jiquipilas, un territorio de más de 7 mil 706 kilómetros, que limita con la costa, el centro y los estados de Oaxaca y Veracruz.