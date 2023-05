Hallan con vida a 10 migrantes colombianos secuestrados en Sonora

SAN LUIS RÍO COLORADO, Son., mayo 5 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que fueron localizadas diez personas de origen colombiano, reportadas como desaparecidas.

La organización 1800Migrante.com denunció el secuestro masivo de migrantes colombianos por parte de una banda criminal, entre ellos, 10 integrantes de una familia que buscaría asilo en Estados Unidos al ser víctimas del grupo delincuencial "El tren de Aragua" que opera en la capital colombiana.

Fue a la altura de una gasolinera sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, a 2 kilómetros de la caseta a la salida de San Luis Río Colorado, donde fueron localizados, después de un intenso operativo en diferentes puntos de la región.

Participaron en su búsqueda las fuerzas policiales integrantes de la Mesa de Seguridad y la coordinación con la UECS (Unidad Especial Contra Secuestro) de Fiscalía Estatal de Sonora, Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) y Comisión Nacional Antisecuestro (Conase).

Los 7 hombres y tres mujeres se encuentran en buen estado de salud y reciben atención en el Centro Integral de Justicia, donde reciben acompañamiento e información sobre su situación.

Con recursos de inteligencia y coordinación efectiva de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno se atenderá de manera inmediata cualquier situación de esta naturaleza que se registre en Sonora.

"No habrá tolerancia para quien dañe o ponga en riesgo la integridad de los migrantes", por lo que el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, instruyó a los integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad para que se actúe en consecuencia de estos actos, comunicó la Fiscalía de Sonora.

Agradece organización 1800Migrante.com apoyo

"Acaban de liberar a los 10 migrantes colombianos que estaban secuestrados en Sonora, México. Mil gracias por todo el apoyo", externó la organización 1800Migrante.com quien denunció el secuestro ocurrido el pasado 2 de mayo.

Los familiares de las víctimas perdieron el contacto entre los municipios de Sonoyta y San Luis Río Colorado, frontera por la que tenían previsto cruzar a Estados Unidos.

Desde New York, la organización emitió una alerta de secuestro masivo de migrantes en Sonora.

De acuerdo a la denuncia pública, un ciudadano colombiano residente de esa ciudad norteamericana solicitó ayuda para que rescaten a su familia.

Según los datos proporcionados, el secuestro ocurrió el día 2 de mayo, a las 11.00 horas en la carretera de Sonoyta que conduce a San Luis Río Colorado – Sonora.

"Los bajaron después de un retén militar antes de entrar a San Luis Río Colorado", indicó Christian Cortés, hijo de uno de los secuestrados.

Además, agregó: "Mi papá y el resto de mi familia, 10 en total, nos dijeron que el bus venía lleno de extranjeros". Eventualmente, la persona "que estaba ayudando" a traer a sus familiares y los esperaba en el terminal terrestre, indicó "que la mafia los había bajado antes de la entrada de San Luis y se habían quedado con ellos y que el conductor no quiso hablar más al respecto; del bus sólo se bajaron dos personas".

El autobús del que habrían sido secuestrados pertenece a la compañía ELITE Select, unidad 3435, coincidentemente, un autotransporte de esta misma empresa estuvo involucrado en el secuestro la semana pasada de más de 43 ecuatorianos, se denunció.

Los ciudadanos colombianos venían escapando de su país por razones de violencia, ya que en Bogotá fueron víctimas de actos criminales y amenazas contra su integridad de un grupo delincuencial de venezolanos que se hacen llamar "El tren de Aragua" y que opera impunemente en la capital colombiana.

Estas amenazas provocaron que varios familiares salgan de este país hace algunos meses y ahora el resto de la familia estaban en tránsito para entregarse a las autoridades estadounidense para solicitar asilo, es un grupo familiar de 10 miembros.

Familiares de colombianos secuestrados en México rechazan asistencia consular

Bogotá.- Los familiares de los diez colombianos presuntamente secuestrados en el estado mexicano de Sonora (noroeste) manifestaron que "no desean asistencia consultar", informó este viernes la cancillería de Colombia.

Tras el supuesto secuestro ocurrido el pasado 2 de mayo en la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado, cuando viajaban a EE.UU. para solicitar asilo, el consulado colombiano en Ciudad de México "solicitó apoyo a las autoridades migratorias y judiciales para la localización de los connacionales y el esclarecimiento de los hechos", indicó la Cancillería en un comunicado.

No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reiteró que estará "atento a cualquier requerimiento de parte de las autoridades locales y de los familiares afectados" dada su responsabilidad de promover la protección y garantía de sus connacionales en el exterior.

Según uno de los hijos de los presuntos secuestrados, que hacían parte de la misma familia, estos huían de Bogotá porque fueron víctimas de actos criminales y amenazas contra su integridad por la banda criminal "Tren de Aragua", nacida en una cárcel venezolana.

La estrategia de viajar en autobús de manera masiva, la misma que siguieron los 10 presuntos secuestrados, es una de las formas más comúnmente utilizadas por los migrantes que desean cruzar la frontera de México con EU y por la que los traficantes de personas cobran miles de dólares.