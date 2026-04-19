Hallan dos cuerpos calcinados bajo puente en León, Guanajuato
Policías, Ejército y Guardia Nacional acordonaron la zona para que el equipo forense procesara la escena del crimen.
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LEÓN, Gto., abril 19 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este sábado encontraron a dos personas calcinadas abajo de un puente del
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Eje Metropolitano en la salida de León, rumbo a Silao, en el estado de Guanajuato.
Paramédicos llegaron al punto alrededor de las 13:00 horas y constataron el fallecimiento de una mujer y un hombre.
Las víctimas carbonizadas se encuentran en calidad de no identificadas.
Después del mediodía, varios vecinos de comunidades cercanas se percataron de la presencia de dos personas quemadas en la parte baja del puente, y lo reportaron al Sistema de Emergencias.
Policías municipales y del Estado, al igual que elementos del Ejército y Guardia Nacional se encargaron de acordonar la zona en apoyo de un equipo forense y agentes de Investigación Criminal que procesaron la escena y se llevaron los cuerpos al Servicio Médico Forense.
La noche del viernes otra pareja, hombre y mujer, fue ejecutada cuando se preparaba para dormir en la comunidad La Curva, en el municipio de Silao.
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