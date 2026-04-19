Hallan dos cuerpos calcinados bajo puente en León, Guanajuato

LEÓN, Gto.

, abril 19 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este sábado encontraron aabajo de un puente del

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en la salida de León, rumbo a Silao, en el estado de Guanajuato.llegaron al punto alrededor de lasy constataron el fallecimiento de una mujer y un hombre.Lasse encuentran en calidad deDespués del mediodía, variosde comunidades cercanas se percataron de la presencia de dosen la parte baja del puente, y lo reportaron aly del Estado, al igual que elementos delse encargaron de acordonar la zona en apoyo de un equipo forense y agentes de Investigación Criminal que procesaron la escena y se llevaron los cuerpos alLaotra pareja, hombre y mujer, fue ejecutada cuando se preparaba para dormir en la, en el municipio de Silao.