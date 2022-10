Hallan en basurero de base aérea bitácoras de AMLO

A-AA+

En una bolsa de plástico transparente depositada en los contenedores de basura de la Base Aérea Militar No. 19 (BAM-19) se encontraron documentos con planes de vuelos realizados por el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, que según la ley es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, entre el 18 y 27 de marzo de este año 2022.

Los documentos habrían salido de la Unidad Especial de Transporte Aéreo (UETA) que depende directamente del Alto Mando. La unidad opera en la misma zona del Hangar Presidencial, hoy llamado Sexto Grupo Aéreo, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero la bolsa con los archivos fue encontrada en los contenedores de la BAM-19, instalación militar que colinda con el mismo aeropuerto.

El hallazgo lo reportó la Célula de Contrainteligencia de la BAM-19, en un documento de seis hojas fechado el 4 de abril de 2022, dirigido a los comandantes de la BAM-19 y de la Región Aérea del Centro, con copia a la Ayudantía General del secretario Luis Cresencio Sandoval.

La Célula de Contrainteligencia destacó que además de evidenciar una fuga de información indiscriminada, el hecho podría haberse realizado con "alevosía y malas intenciones", pues la UETA cuenta con sus propios contenedores de residuos sólidos.

"Se denota falta de control de información sensible clasificada como 'Secreta y Muy secreta...' vertiendo dichos excedentes de documentos en los contenedores de residuos sólidos de esta base aérea, mismos que posteriormente son depositados en rellenos sanitarios civiles, propiciando una fuga de información indiscriminada", se lee.

En los "contenedores de residuos sólidos" de la instalación militar también se halló "información de servicios en Cuba", un formato de migración de un piloto de las Fuerzas Armadas para ingresar a la isla, información reservada con nombres y grados de personal militar, números telefónicos, correos electrónicos y extensiones satelitales de la Sedena, entre otros expedientes clasificados. A este punto, en particular, se le identificó como "documentación no oficial [fichas y notas] con información de esta secretaría".

Esta información es parte de los más de 4 millones de correos electrónicos filtrados por los hacktivistas del grupo Guacamaya. El documento se envió el 5 de abril de 2022, desde la cuenta oficial del secretario de la Defensa Nacional.

El informe clasificado como "extra urgente" detalla cada una de las hojas halladas en la basura. Explica que se encontraron tres formatos de "planeamiento de misión" en los que se trazan las rutas que siguieron las aeronaves G450 y G550. Uno de estos aviones viajó a Oaxaca el 18 de marzo de 2022 y trasladó a Sandoval. La otra aeronave se dirigió a Pie de la Cuesta, Guerrero, pero no se especificó la fecha, ni a quién transportó. Se hallaron seis planes de vuelo con los números de identificación de las aeronaves, la ruta, nombre del piloto, fecha y hora. Cuatro de estos viajes se dieron entre los aeropuertos Internacional de la Ciudad de México y el de Toluca. Del resto no fue posible identificar el destino.

La Célula de Contrainteligencia comparó los planes de vuelo hallados en la basura con los realizados entre el 19 y 25 de marzo, e identificó que transportaron al mando supremo de las Fuerzas Armadas (López Obrador).

"Esta Base Aérea considera de vital importancia que se tenga un control exacto mediante libretas de registro del personal que tiene conocimiento de las operaciones aéreas donde se pudiera trasladar a funcionarios de esta secretaría, a fin de garantizar la secrecía que ameritan", se recomienda.