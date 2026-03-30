Hallan más restos en un predio en Guaymas

Guaymas, Son.- Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas localizaron ocho nuevas osamentas en un predio del ejido Felipe Ángeles, en el municipio de Guaymas, con lo que suman 16 restos humanos encontrados en el mismo sitio en menos de una semana.

El hallazgo más reciente fue realizado el 29 de marzo por integrantes del grupo Guerreras Buscadoras de Guaymas-Empalme, en coordinación con el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme A.C., quienes ya habían intervenido el lugar el pasado 25 de marzo, cuando ubicaron las primeras ocho osamentas.

Durante la jornada se identificaron tres fosas clandestinas adicionales, así como una osamenta expuesta en superficie.

En la fosa 1 se localizó un cuerpo acompañado de diversas prendas de vestir y calzado.

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La fosa 2 contenía tres osamentas sin vestimenta, pero con accesorios como una argolla de matrimonio de oro, un anillo de plata, una pulsera con la mano de Fátima y otra de cuentas.

En la fosa 3 fueron halladas otras tres osamentas con distintas prendas. En las inmediaciones también se encontró una osamenta expuesta que vestía una playera blanca con franjas azul rey y portaba una gorra azul marino con la leyenda "CAT".