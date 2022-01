Hallan muerto a menor de 6 años desaparecido en Morelos

Un pequeño de tan solo seis años de edad fue encontrado muerto y con lesiones por golpes, tras ser reportado como desaparecido el domingo pasado en la comunidad de Tlayehualco, en Tlaquiltenango.

Desde el domingo por la tarde se reportó la desaparición del menor, quien había salido de su casa a jugar pero ya no volvió.

Después de las 3 de la tarde, la familia busco al menor pero ya no pudo encontrarlo por lo que comenzaron a preguntar con vecinos e incluso en otras colonias pero nadie lo había visto.

---Alerta Amber no dio resultado

Ese mismo día se inició la denuncia correspondiente en la fiscalía, acribándose la alerta Amber, pero no se tuvieron resultados.

La mañana de este martes el cuerpo del niño habría sido encontrado en la comunidad Palo Grande, en donde presuntamente tenía huellas de violencia.

La fiscalía estatal realizó el levantamiento del cuerpo, y hasta este momento se sospecha de un vecino el cual ya fue identificado pero no ha sido localizado.