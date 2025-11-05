Hallan restos humanos en Morelos con mensaje a funcionario
Autoridades de Morelos se encargan del acordonamiento y levantamiento de los restos humanos hallados en los municipios de Temixco y Jojutla.
CUERNAVACA, Mor. (EL UNIVERSAL).- La Policía Morelos localizó restos humanos en los municipios de Temixco y Jojutla, acompañados de un mensaje de amenazas dirigido al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano.
El primer hallazgo ocurrió alrededor de las 06:00 horas en la colonia Acatlipa de Temixco, sobre la calle Lázaro Cárdenas, a la altura del parque. En el sitio, los policías confirmaron que se trataba de una persona decapitada, por lo que el área fue acordonada de inmediato.
Minutos más tarde, a las 06:27 horas, se reportó un segundo hecho en el municipio de Jojutla, sobre el Boulevard Lázaro Cárdenas, a la altura del asta bandera, en la colonia Cuauhtémoc. En el lugar fue hallada la cabeza de un hombre colocada sobre una lona blanca con letras negras y rojas, en la que un grupo criminal que se autodenomina "La Nueva Empresa" lanzó una amenaza directa contra el titular de la corporación.
En el mensaje, el grupo exige al comisionado Urrutia Lozano la destitución inmediata de varios encargados del penal de Jojutla, a quienes señalan por supuestos actos de extorsión, violencia y control de actividades ilícitas dentro de la celda conocida como "La Loba". Asimismo, advierten que, de no cumplirse sus demandas, realizarán "una limpia" tanto dentro como fuera del penal, extendiendo las amenazas a custodios y familiares.
Elementos de la Policía Morelos, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado se encargaron del acordonamiento y levantamiento de los restos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para las diligencias e investigaciones correspondientes.
