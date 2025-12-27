Hallan tres cuerpos en zona de Acapulco

Chilpancingo, Gro.- Tres cadáveres, en estado de descomposición, fueron hallados en la colonia Silvestre Castro, en la zona poniente de Acapulco.

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor del mediodía, en un paraje de la colonia Silvestre Castro, en la parte alta de la zona poniente del puerto, fueron hallados tres cadáveres dentro de bolsas negras de plástico.

Según el reporte, los cadáveres estaban en estado de descomposición y tenían huellas de tortura.

Al lugar de los hechos arribaron peritos de la Fiscalía General Estado (FGE) y después fueron levantados por personal del Servicio Médico Forense (Semefo).

Tras el hallazgo, comenzó a circular la versión de que los tres cadáveres correspondían a los tres estudiantes del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA) que fueron desaparecidos el 20 de diciembre en la zona poniente del puerto, cerca del paraje donde fueron hallados los cadáveres.

Los tres estudiantes son: Irving Antonio Vieyra, de 23 años, Raymundo Ramos Soto, de 21 años y Víctor Jahueyzel Mendoza García de 23 años que fueron vistos por última vez la tarde del 20 de diciembre rumbo en la playa Mimosa cerca de la playa a Pie de la Cuesta, en la zona poniente de Acapulco.

Fuentes de la fiscalía informaron que la tarde del jueves, en el poblado de San Isidro, zona poniente del puerto, fueron detenidas tres personas presuntamente implicadas en la desaparición de los tres estudiantes.

Tras la detención, choferes de la urvan en la zona poniente bloquearon la carretera Acapulco-Zihuatanejo para impedir el traslado de los detenidos.

Fuentes de la Fiscalía explicaron que los tres cadáveres hallados este viernes podrían corresponder a los tres estudiantes, sin embargo, afirmó que aún no se confirma la identidad hasta que estén los resultados de los análisis del ADN.