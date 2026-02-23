logo pulso
Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Harfuch reconoce a Fuerzas Armadas tras operativo contra

El operativo en Tapalpa debilitó significativamente al Cártel Jalisco Nueva Generación, según autoridades federales.

Por El Universal

Febrero 23, 2026 01:59 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).-

Omar García Harfuch
, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, emitió un mensaje para reconocer

al personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, así como al personal de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), tras el operativo en Tapalpa, donde abatieron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho".
"Hacemos un amplio reconocimiento a la valentía, profesionalismo y lealtad del personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, y muy en especial al personal de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
"Reconocemos el liderazgo del General Secretario Ricardo Trevilla Trejo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Expresamos nuestro más profundo respeto y respaldo a los valientes que perdieron la vida sirviendo a México y a sus familias. Reconocemos también la coordinación eficaz de las autoridades locales y federales que participaron en esta acción, la cual permitió debilitar de manera significativa a una organización criminal de alcance internacional, responsable de generar violencia en el país y de cometer delitos como homicidio, tráfico de personas, extorsión, secuestro y agresiones armadas contra las autoridades por muchos años. La prioridad del Gobierno de México y la instrucción clara de la Presidenta @Claudiashein es proteger a la población y preservar la tranquilidad en todo el territorio nacional", escribió en la red social X.

