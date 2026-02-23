Harfuch reconoce a Fuerzas Armadas tras operativo contra

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).-

, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, emitió un mensaje para

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

al personal del, lay la, así como al personal de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), tras el, donde abatieron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho"."Hacemos un amplio reconocimiento a la valentía, profesionalismo y lealtad del personal del, lay la, y muy en especial al personal de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)."Reconocemos el liderazgo delal frente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Expresamos nuestro más profundoa lossirviendo a México y a sus familias. Reconocemos también lade lasque participaron en esta acción, la cual permitió debilitar de manera significativa a unade alcance internacional, responsable de generar violencia en el país y de cometer delitos como homicidio, tráfico de personas, extorsión, secuestro y agresiones armadas contra las autoridades por muchos años. La prioridad dely la instrucción clara de laesy preservar la tranquilidad en todo el territorio nacional", escribió en la red social X.