"Hasta el momento, no hay peligro de utilizar vacuna AstraZeneca", dice López-Gatell

Hasta el momento, la evidencia sugiere que no hay peligro por utilizar la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

En conferencia de prensa, el funcionario de la Secretaría de Salud dio a conocer que será en los próximos dos días cuando el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como la propia farmacéutica emitirán sus respectivos informes sobre la seguridad de la vacuna, de la cual México ha recibido 870 mil dosis.

"Dado todo lo que conocemos hasta ahorita, es lo que podemos decir con claridad, es muy probable que en uno o dos días se conozca formalmente una postura que descarte la relación entre la vacuna de AstraZeneca y los fenómenos trombóticos", dijo.

"Eso llevará a que en pocos días, en la semana, varios de los países europeos que hasta el momento se han pronunciado por suspender la vacuna AstraZeneca la empiecen a utilizar nuevamente en la medida en que la evidencia sugiere que no hay peligro por utilizar esta vacuna".

El comentario de López-Gatell responde a los cuestionamientos que se han levantado en Europa sobre la seguridad de la vacuna británica, luego de que 18 países, principalmente europeos, suspendieron su aplicación ante reportes de que algunas personas a las que se les aplicó, desarrollaron coágulos sanguíneos.

El funcionario mexicano dijo que en Noruega y Dinamarca 22 personas habían presentado la obstrucción de vasos sanguíneos por un coágulo, o trombos, hasta que "la evidencia fuera revisada con detenimiento"; sin embargo, consideró que hasta el momento el número de personas que presentó este evento es inferior a lo que se esperaba que naturalmente ocurriera.

"Estamos hablando de un par de decenas de eventos trombóticos en una población en la que se esperarían cerca de 750 eventos: 22 contra 750 que se esperaría de manera natural. Eso y varios elementos de evidencia hacen pensar que no es la vacuna la que está causando estos eventos", dijo.

La Secretaría de Salud (Ssa) actualizó el compromiso de vacunación al asegurar que el gobierno de México llegará a aplicar hasta 600 mil dosis diarias, en cuanto comiencen a llegar más embarques de vacunas contra Covid-19.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dijo que conforme vayan llegando dotaciones más grandes de vacunas, se comenzará a vacunar en municipios más grandes y capitales de los estados, por lo que no es necesario que las personas se trasladen a comunidades vecinas para recibir la inoculación, "los tiempos van avanzando bien".

"Esto nos va a permitir que en lugar de tener estos números donde empezamos generalmente con 300 mil o 350 mil (dosis), luego baja a 140 mil y luego a 74 mil y hoy 58 mil, vamos a mantener una cantidad de aplicación de vacunas consistentemente altas. Nuestra meta es llegar a lo más posible. Lo más probable es que vamos a tener vacunaciones de 500 mil, 600 mil personas diarias en la medida en que ya las 10 mil brigadas estén en zonas urbanas de mayor tamaño".

A partir de abril se va a duplicar el abastecimiento semanal o mensual de las vacunas, lo que permitirá programar a municipios más grandes e incluso ciudades completas, para llegar a las capitales de los estados y aspirar a cubrir, "en el curso de 8 días, completamente la ciudad".

"En términos de fechas, calculamos que a partir de la segunda quincena de abril, conforme se concrete la producción de la vacuna AstraZeneca en el territorio, eso nos va a permitir un abastecimiento considerablemente mayor", señaló.