Hasta marzo se vacunará en la zona urbana

Ciudad de México.- A principios de marzo comenzará la vacunación de adultos mayores en zonas urbanas y ciudades con el biológico de Pfizer, ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó que en el primer día de la aplicación a adultos mayores se inmunizará a 87 mil 472 personas.

El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud informó que en dos días de vacunación se aplicaron 189 mil 70 dosis a mayores de 60 años.

Desde el Salón Tesorería, en la conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo federal insistió en que ya se tienen contratos y se garantizará que haya vacunas para todos, porque se trata de un tema prioritario y reconoció que le gustaría pasar a la historia como el presidente de la salud.

-"¿A usted le gustaría pasar a la historia como el presidente de la Salud, como el presidente que dignificó el sistema de salud para todos los mexicanos?", —se le preguntó al mandatario.

-"¡Pues claro que sí!, es algo fundamental, el derecho humano a la salud, garantizarlo, es un gran logro, como el derecho a la educación, al trabajo, a un salario justo, al bienestar, el derecho a la felicidad, al bienestar material y al bienestar del alma, claro que sí", —respondió.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el país tiene contratadas, prepagadas y comprometidas 232.33 millones de dosis de diversas vacunas contra el Covid-19.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que este proceso está lleno de obstáculos que hay que ir brincando, pero lo más importante es no cansarse, sus adversarios, los corruptos, apuestan como estrategia a que "nos desmoralicemos y aceptemos que no se puede o que hay que transar, no, nada, seguir adelante, transformando, y veremos quien se cansa primero", dijo.

Asimimo, aseguró que hay mafias que buscan impedir que el gobierno federal pueda comprar medicamentos en el extranjero para que ellos sigan acaparando las compras.

"En el caso de medicamentos, nos ha costado mucho porque son mafias que existían, entonces estamos comprando las medicinas afuera y están queriendo meterse para seguir ellos acaparando las compras", señaló.

Finalmente, el presidente explicó que como el movimiento que encabeza es muy perseverante, aunque lleve tiempo se resolverá este problema "y ya vamos avanzando en este propósito".