Hay 16 casos de ómicron identificados en la CDMX

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano señaló qué hay 16 casos de ómicron identificados en la capital.

En conferencia de prensa, tras anunciar que la capital permanecerá dos semanas más en semáforo epidemiológico verde, López Arellano mencionó que han identificado 16 casos de ómicron en la ciudad.

Por su parte, el director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark afirmó que al inicio de esta semana si se identificó un incremento en número de positivos "no es algo descontrolado y de gran magnitud pero sí es importante monitorear día con día", añadió.

Aseguró que el incremento en la positividad no es por ómicron sino más referente a la temporada invernal.

La aplicación de la tercera dosis de refuerzo para personas mayores de 60 años será en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo Madero, Iztacalco, V. Carranza y Benito Juárez, a partir del martes 4 de enero al sábado 8 de enero.

Además, del martes 11 de enero al sábado 15 de enero en todas las alcaldías, recibirán los jóvenes vacunas de 15 a 17 años. Entre las sedes se encuentra Centro Cultural Torres Bodet, Campo Marte, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Palacio de los Deportes, Escuela Preparatoria Número 5, Estadio Olímpico de CU, Deportivo Villa Milpa Alta.

El 27 de diciembre inicia aplicación de refuerzo a personal de IMSS, ISSSTE, Sedesa , Pemex, Marina, Sedena y el 11 de enero inicia la aplicación de refuerzo para personal médico de instituciones privadas.

Por último, Eduardo Clark mencionó que después del confinamiento del año pasado y pese a ómicron, esta Navidad y Año Nuevo la gente se juntará para celebrar, por lo que recomendó vacunarse, tener espacios ventilados, usar cubrebocas, y si hay síntomas o sospechas es necesario hacer pruebas de Covid19 o preferible no asistir al encuentro.

"Si nos duele un poco la garganta, tenemos tos, ni pensemos ´es una gripa, hace frío´, pensemos es Covid, y no pongamos en riesgo a los demás".