Hay 17 niños hospitalizados por coronavirus en la CDMX

Al informarse que la Ciudad de México se mantiene en semáforo epidemiológico naranja por la pandemia de Covid-19, Oliva López Arellano, secretaria de Salud local, señaló que hay 17 niños hospitalizados por coronavirus en hospitales capitalinos, aunque ninguno en situación grave y todos con pronóstico favorable.

López Arellano indicó que hay una pandemia mundial, nacional y local, y en ese marco, los niños también están siendo afectados, pero en una menor medida,

"Afortunadamente la fisiopatología de la enfermedad afecta mucho menos a los niños y a jóvenes, y se tienen casos, la mayoría asintomáticos, y se detectan porque se les hace una prueba rápida, pero afortunadamente no es un grupo que tenga un gran riesgo", dijo.

La secretaria de Salud de la Ciudad de México descartó que con el regreso a clases se disparen los contagios, pues la apuesta es un retorno seguro y se promoverá la salud con todos los actores que participan en las comunidades escolares.

"Los niños no están resguardados, los vemos en centros comerciales, espacios cerrados, espacios abiertos, de vacaciones, en tianguis, acompañando a los papás en los centros laborales.

"Entonces la apuesta es una escena segura en una condición favorable en términos de seguridad sanitaria, además muy necesaria, por lo que ya se ha mostrado de evidencia en términos de los efectos nocivos del largo periodo de clases no presenciales", expuso.