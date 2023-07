Hay 2 desaparecidos bajo toneladas de basura en relleno de Edomex

A-AA+

NAUCALPAN, Méx., julio 5 (EL UNIVERSAL).- Dos personas siguen desaparecidas bajo toneladas de basura del relleno sanitario metropolitano de Santiago Tepatlaxco , donde ayer se registró una explosión y deslave de 7 millones de metros cúbicos de desperdicios, informaron autoridades municipales y de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México.

Los dos desaparecidos son el conductor de una retroexcavadora y su asistente, cuya búsqueda continúa, indicó la alcaldesa Angelica Moya Marín.

En las labores de búsqueda entre toneladas de basura continúan trabajando bomberos y personal de Protección Civil municipal y estatal.

De forma inicial se sabía de la desaparición del conductor de una retro excavadora, cuya búsqueda inició ayer mismo luego de la conflagración, afirmó la alcaldesa.

No obstante, hoy la familia del otro trabajador se presentó a denunciar que su familiar también estaba desaparecido, pues ayer no regresó a su casa luego de que salió a trabajar, apuntó la presidenta municipal.

----Colocan sellos de suspensión en relleno sanitario

Tras el siniestro autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de la Fiscalía especializada en delitos ambientales, de la dirección de Medio Ambiente de Naucalpan y de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (Propaem) colocaron sellos de suspensión y de clausura en el relleno sanitario, lo que no impide las labores de búsqueda, puntualizaron autoridades mexiquenses.

En tanto grupos de pepenadores y trabajadores del relleno sanitario impiden el acceso al lugar y despojan de teléfonos móviles y cámaras a quienes observan tomando fotografías.

Tal como lo hicieron con el reportero gráfico de EL UNIVERSAL al que despojaron de su equipo fotográfico y destrozaron su teléfono celular.