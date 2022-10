Hay 53 expedientes contra exfuncionarios, asegura Secretario de Agricultura

A-AA+

Ante los reclamos de senadores de oposición de la impunidad en el caso de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y en donde incluso su exdirector, Ignacio Ovalle, fue premiado por el Presidente de la República como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, informó que hay 53 expedientes abiertos en contra de igual número de exfuncionarios y funcionarios.

Durante su comparecencia ante comisiones del Senado fue cuestionado por la senadora del PAN, Xóchilt Gálvez quien expuso que "hoy Segalmex es la "Estafa Maestra" de la 4T, el primer director de Segalmex, Ignacio Ovalle fue un distinguido priista, pero parece que este personaje resultó todo un bandido".

"Qué tranquilidad que diga el Presidente que ya se recuperó el dinero, ¡bola de bandidos! Señor secretario estamos hablando de un monto total de 9 mil 500 millones de pesos. Pero, robarle a los pobres, es no temer ¡madre!, basta de tanta corrupción. Investiguen, castiguen, metan a la cárcel a los corruptos, ustedes lo prometieron".

El titular de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, aseguró que en Segalmex no se permitirá que haya este fraude ni abuso ni que se desvíen recursos para otros fines.

Informó que actualmente "hemos llegado a llevar 53 expedientes de exservidores y servidores públicos presuntamente involucrados en denuncias ante este ilícito, 29 de los cuales son ex servidores y servidores públicos y 24 son proveedores".

Detalló que de los servidores y exservidores "especialmente uno de ellos que es un titular de la Unidad de Administración y Finanzas, tres son directores, 10 son gerentes, tres subdirectores y 12 personal operativo".

Exhortó a las autoridades correspondientes acelerar este proceso, porque "sentimos que es lento" y que estas personas paguen por estos ilícitos.

Por otra parte, senadores del PRD y PRI cuestionaron el otorgamiento de la Licencia Única Universal a las empresas productoras y distribuidoras -que firmaron el 3 de octubre pasado con el gobierno federal el Acuerdo Complementario al Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC)-, que las exime de todo trámite o permiso para importar y distribuir alimentos, incluidos los del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica), ya que la medida afectará a los productores nacionales.

El senador del PRD, Antonio García Conejo, indicó que este jueves entraron en vigor las medidas de eliminación de aranceles para la importación de alimentos, así como las facilidades en temas fitosanitarios y de inocuidad.

"Cómo es que los inscritos en el padrón de importadores cumplirán los protocolos sanitarios, que salvaguardan a México? Y si ¿esto pondría en riesgo?, desde mi punto de vista, sí, ¿pone en grave riesgo nuestro reconocimiento a nivel internacional? ¿Por qué no mejor dan incentivos?, en lugar de darles todas las facilidades a estas empresas que, bajo protesta de decir verdad, se va a prestar a la importación de alimentos, sí, pero va a perjudicar severamente a los productores nacionales", subrayó.

Beatriz Paredes, senadora del PRI, cuestionó que el gobierno les dé un "trato preferencial" a estas empresas. "Esta decisión no ponga en riesgo al conjunto, si pone en riesgo al conjunto, de hecho, el diseño inicial se pone en crisis. ¿Por qué creemos que pone en riesgo al conjunto?, por el tema fitosanitario y zoosanitario. Necesitamos tener la certidumbre de que las importaciones que se realicen correspondan a los parámetros exigibles, no sólo por México, sino en cualquier espacio en donde concursen nuestros productos en el exterior".

En respuesta, el secretario de Agricultura, aseguró que ni la dependencia a su cargo ni Servicio Nacional, Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) "están abandonando su responsabilidad de proteger la sanidad agropecuaria y la salud de la población".