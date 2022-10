"Hay de López a López, no se equivoquen", asegura hermano de AMLO

A-AA+

"Hay de López a López", afirmó José Ramiro López Obrador, hermano del presidente de la República, en alusión al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aspirante a la candidatura de Morena por la presidencia de la República.

Al acudir como invitado al informe del senador de Morena, Ovidio Peralta en el municipio de Centla, "Pepín" López Obrador arremetió de nueva cuenta en contra del encargado de la política interna del país, y aun cuando no lo llamó por su nombre, afirmó que muy pocos "están a gusto", e incluso refirió que un aspirante presidencial anda pintando bardas en Tabasco, engañando a la gente.

"Ahí andan ahorita poniendo mantas y pintando bardas; andan ahí queriendo engañar a la gente, como decimos allá en Tepetitán, en nuestro pueblo andan queriendo engatusar a la gente con eso de que siga López, pero hay de López a López, no se equivoquen, hay muy pocos que están a gusto, entonces queremos que haya una transformación", indicó.

Y a pesar que el actual gobernador de Tabasco es militante de Morena, que 14 de los 17 municipios son gobernador por este partido, que además tiene el control del Congreso Local, José Ramiro López Obrador, aseguro que la transformación no ha iniciado en Tabasco, y se pronunció a favor que el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez sea el próximo mandatario estatal.

"Pero la verdad hay que decirla, en Tabasco no ha iniciado la transformación, por eso queremos que una gente del movimiento, que un fundador como Javier May sea nuestro próximo gobernador", aseguró.

La primera vez que el hermano de AMLO arremete contra Adán Augusto

Esta no es la primera vez que el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, le da la espalda a su paisano Adán Augusto López Hernández, ya que el pasado 22 de agosto se declaró abiertamente a favor de la aspiración presidencial de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y lo mismo hicieron otros funcionarios estatales, quienes días después fueron despedidos de sus cargos.

En el video que circularon los mismos morenistas entre ellos José Ramiro López Obrador, aparecieron con una manta con la foto de Claudia Sheinbaum a lado del presidente Andrés Manuel López Obrador, y donde gritan: "En Tabasco es Claudia".