Hay denuncias por asociación entre autoridad y delincuencia en Guanajuato: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso de Guanajuato, la Fiscalía General de la República tiene denuncias de probable asociación entre la delincuencia organizada y autoridades locales.

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador señaló que en el caso de Guanajuato se dejó arraigar a grupos de la delincuencia porque si no hubo contubernio, sí impunidad y no se atendió el problema y creció mucho desde abajo.

"Si vemos la información es el Estado con más homicidios, 12% en promedio, hemos logrado una disminución, pero todavía no es considerable, pero vamos a continuar, y vamos a seguir insistiendo en que no debe de haber asociación delictuosa entre autoridades y las bandas".

El Presidente dijo que hay denuncias que se han presentado con ese propósito.

Señaló que Guanajuato es el estado que más atención requiere porque es en donde se concentra más la violencia, sobre todos en los homicidios dolosos, "en donde hemos tenido más dificultad, y tiene que ver con la delincuencia organizada".