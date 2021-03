"Hay descenso de contagios y muertes por Covid, pero siguen estragos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque se registra un descenso el número de contagios y fallecimientos por Covid-19, este último indicador no es como lo desea su gobierno.

"Aunque hay una tendencia, diría no sólo en México, sino en el mundo, que la pandemia está cediendo, están bajando los casos, es menos el contagio, y están bajando los fallecimientos, pero sigue habiendo, y la disminución todavía no es como lo deseamos".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que la pandemia continúa haciendo estragos.

Acompañado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el mandatario explicó que en el caso de las vacunas se avanza para inmunizar a la población y eso dará más seguridad.

"Sigue en marcha el plan de vacunación nacional; todos los días estamos vacunando, tenemos dosis en existencia y no se va a detener la vacunación. Ya tenemos compromisos, hay garantía de qué van a seguir llegando las vacunas y lo más pronto posible nos vamos a vacunar todos".