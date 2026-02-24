Hay estabilidad en el país: CSP

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en el país hay gobernabilidad y estabilidad tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", en un operativo encabezado por la Defensa Nacional (Sedena).

En medio de los hechos violentos y bloqueos registrados el domingo en diversas regiones, la Mandataria afirmó que la tranquilidad comienza a restablecerse y que el Estado mexicano mantiene el control del territorio.

La Presidenta detalló que tras el operativo del domingo se instaló un centro de mando que continúa en funciones para fortalecer la coordinación entre dependencias federales y autoridades estatales.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se registraron 27 ataques directos contra autoridades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Jalisco hubo seis agresiones en las que perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía General del Estado. Además, falleció una mujer ajena a los hechos y 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada murieron en los enfrentamientos.

En Michoacán se reportaron tres agresiones adicionales, con un saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos y 15 elementos de seguridad lesionados.

El titular de la SSPC indicó que 70 personas fueron detenidas en siete estados como parte de las acciones para contener la violencia generada tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, hubo un total de 85 bloqueos carreteros en al menos 11 entidades del país.

Asimismo, se informó que el gobierno federal reforzará la presencia de fuerzas federales en la entidad con un despliegue que alcanzará los 7 mil elementos.

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), confirmó el envío de 2 mil 500 elementos adicionales para fortalecer la presencia federal en el estado. Con este refuerzo se consolidará un estado de fuerza cercano a los 7 mil efectivos desplegados en territorio jalisciense.