Hay estados donde no existen policías municipales, asegura Adán Augusto

En su visita al estado de Tlaxcala para promover el aval a la reforma constitucional que amplía hasta 2028 la participación de los militares en tareas de seguridad pública, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, advirtió que "hay estados donde tenemos perdidos, las Policías municipales no existen".

Al encabezar un diálogo con legisladores, empresarios, ministros religiosos y otros representantes de la sociedad tlaxcalteca, reconoció que combatir la inseguridad es un asunto "verdaderamente complejo", y recalcó que la Guardia Nacional es el único cuerpo policiaco capacitado, organizado y con disciplina que puede ayudar a recuperar la paz y la tranquilidad".

Aunque en esta ocasión fue menos beligerante con los gobernadores de oposición, no dejó pasar la oportunidad de insistir en su crítica al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por sus comparación entre los estados del norte, el centro y el sur del país.

"Tiene como dos o tres días que me traen de bajada, porque un gobernador declaró que en el norte se trabajaba, en el centro se planeaba, se administraba, y en el sur, en el sureste del país pues descansábamos, quiere decir, ustedes son medio sureños, así que también les toca. (...) No pues se equivocó, la verdad es que sí ellos son más trabajadores que nosotros, porque nosotros somos mucho más inteligentes y es tradición que el que es más inteligente trabaja menos", afirmó.

También volvió a enfocar sus baterías contra las autoridades del estado de Guanajuato, por la violencia que se vivió recientemente al registrarse una masacre en un bar de Irapuato.

"Resulta que la policía municipal de Irapuato estaba totalmente contaminada por las organizaciones criminales, y entonces tuvo que intervenir la Guardia, desarmar y suplir a la policía municipal. Y de ahí nos dimos cuenta que ni siquiera funciona el modelo C5 que construyó el gobernador de Guanajuato, creo que el anterior gobernador, 12 mil quinientos millones de pesos para que nos salgan que un evento como este ni siquiera tienen cámaras de video-vigilancia", reclamó.