"Hay gran intimidación hacia los periodistas", dice Adela Micha

Adela Micha dice no ser amiga ni adversaria del presidente Andrés Manuel López Obrador ni de ningún exmandatario mexicano; chayotera, tampoco; periodista incómoda, quizá, pues asegura, eso es lo que le toca hacer, ya que periodista que no incomoda no está haciendo bien su trabajo. Considera que el Presidente es un líder nato, carismático pero poco abierto a la crítica y que "está obsesionado con pasar a los libros de Historia".

Así es como define su quehacer periodístico la comunicadora, quien con casi 40 años de carrera, dice que no comparte muchas decisiones del Ejecutivo y, por tanto, lo ha cuestionado, situación que ha hecho que quienes están con la 4T la ataquen y la acusen de vendida.

Lo anterior no le molesta, pues asegura que tiene una piel dura ante las críticas y es algo que debería hacer el Presidente, de quien, opina, tiene una piel muy sensible ante cuestionamientos.

Señala que en esta nueva administración no existe más libertad de expresión, es la misma, lo que sí ha cambiado son los métodos de censura y considera que aquellos que piden que los periodistas tengan una lealtad a ciegas hacia el actual Presidente no son periodistas, son lacayos del gobierno y ella no hará eso.

¿Ha cambiado la libertad de expresión durante esta administración en relación con las anteriores?

—Los que nos dedicamos a hacer periodismo lo hacemos y es una conquista que hemos ido ganando a lo largo de los años. La relación entre el gobierno y la prensa siempre ha sido tensa, un estira y afloja, cada administración ha tenido su estilo.

Una vez entrevisté a un presidente que me dijo: ´Cuando te sientas en esta silla presidencial, se te hace la piel muy delgada´, y la verdad es que lo creo porque se les hace la piel hasta de cristal.

¿En este sexenio se puede hacer libre periodismo?

—Hay amagos, pero creo que quienes estamos en esto defendemos la libertad de expresión y la ejercemos, a pesar de que el Presidente es muy sensible ante la crítica, esa es la verdad.

Cuando te enfrentas con el hombre más poderoso del país, que todas las mañanas desde el recinto más importante de la nación no solamente señala, también denuesta el oficio y señala a aquellos que considera sus adversarios, sólo porque somos o son críticos a su administración, hay un intento muy claro por la censura, un amago por coartar la libertad de expresión, pero creo que los periodistas estamos haciendo lo que debemos hacer.

¿Se considera adversaria del Presidente?, ¿cree que él la vea a usted como tal?

—En lo absoluto. Es probable que él me perciba así, pero nunca me ha llamado por nombre y apellido, creo que tengo la impunidad del anonimato, quizá es que ahora no estoy escribiendo en la prensa. Es paradójico cómo él, que alaba a las redes sociales, es muy sensible ante la prensa escrita, ante quienes escriben, los periodistas, opinadores, columnistas e intelectuales.

He sido una persona que ha cuestionado mucho varias elecciones de gobierno y los periodistas estamos para eso, es lo que tenemos que hacer, cuestionar, y si resultamos incómodos, significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo.

¿Cómo ve la relación administración-medios con respecto a otros sexenios?

—Ha cambiado porque ahora se maneja distinto desde el presupuesto que se asigna a la promoción y publicidad que hace el gobierno y que contrata medios para eso. Hay una reducción en eso y la forma de elegir en dónde se promueve y da a conocer sus acciones de gobierno es distinta.

¿Cómo percibes la estrategia de comunicación en la 4T?

—La estrategia de comunicación de este gobierno, si no fuera por las mañaneras y por el Presidente, sería desastrosa; el Ejecutivo lo hace muy bien, esa chamba la hace bien, domina el ejercicio y lo hace bien, es un gran comunicador, fuera de eso creo que la estrategia de comunicación es terrible, deja mucho que desear, es un desorden, un día dicen una cosa y luego hay que corregir. Pero el Presidente es excelente comunicando, puede no gustarnos, pero es bueno.

Partidarios de la 4T dicen que los medios buscan coartar la libertad de expresión del Presidente, ¿es cierto?

—Es falso, el Presidente lo dice con mucha insistencia, nos llama adversarios cuando sólo somos periodistas, habla de sus adversarios, no sólo de la prensa, sino también de los empresarios, pero en el caso de los periodistas, no somos adversarios, opositores, estamos haciendo nuestra chamba, que es ser incómodos y cuestionar. Puede ser que algunos periodistas no estén de acuerdo ideológicamente con el presidente, pero eso no te hace un adversario, no somos militantes.

No creo en el periodismo militante, justiciero, simplemente creo en el periodismo como un oficio, una profesión de informar y que en un momento se puede opinar sobre algún asunto.

John Ackerman dijo a EL UNIVERSAL que "los medios de comunicación tienen un poder igual de grande que el propio Presidente o incluso más", ¿cómo lo ve usted?

—No comparto esa opinión, ha habido ejercicios que se han dado de periodismo de investigación a lo largo de nuestros años que no es que tengan más poder que el Presidente, es que la investigación pone a temblar a muchos y ha puesto a temblar a muchos gobiernos, esto no es nuevo.

Un periodista no tiene más poder que el presidente y sobre todo comparándolo con Andrés Manuel López Obrador; ya quisiera cualquiera de nosotros el número de seguidores y la audiencia que todas las mañanas tiene.

Se ha pedido una lealtad a ciegas hacia la 4T...

—La lealtad a ciegas sólo se le debería pedir a sus colaboradores y no creo que pase; la lealtad no puede ser a ciegas, creo que parte de ésta son la admiración, el cariño y otros, pero no puede ser a ciegas, hay actos y gestos de la lealtad que son más valiosos cuando se te dice la verdad.

La lealtad a ciegas no es lealtad, eso es ser un lacayo y a los periodistas no se nos puede pedir eso, los periodistas sólo debemos ser leales a nuestros principios y a nuestro oficio.

¿Existe censura?

—Antes se hablaba de sobornos, del chayote, porque si dices algo que hizo bien una administración anterior, ya eres chayotera, o si haces una crítica a algo que pasa en esta gestión, también eres una chayotera y hablas porque ya no te dan chayote.

Ahora me parece que lo que existe es una gran intimidación, es una cosa de todos los días, el Presidente tiene marcaje personal y esto nunca antes se había visto, son métodos distintos.

Yo sí le creo al Presidente cuando dice que nunca le ha marcado a ningún dueño o director de una empresa o periódico o televisora, sí le creo porque ni falta le hace con lo que él lleva a cabo todas las mañanas; todos los días, desde donde predica [las mañaneras], hay una gran intimidación.

¿Qué tan importante considera que es para esta administración los medios digitales y los "periodistas" que salen de ahí?

—Es muy importante para este gobierno. El Presidente siempre hace alusión a las redes sociales, porque dice que ahí hay pluralidad. Un día el Ejecutivo pidió prudencia a los periodistas y dijo que si no lo éramos, pues ya sabíamos a lo que nos ateníamos, palabras más o palabras menos, y dijo que lo mencionó por los ciudadanos y no por él, y eso es cierto: si tú dices algo a la gestión del Presidente, se te vienen encima, son las hordas.

Las redes sociales son importantes. El Ejecutivo está obsesionado con los intelectuales orgánicos, que son los historiadores. A mí me parece que el Ejecutivo hubiera esperado, y está deseando, que los historiadores hagan una crónica de su paso y trascendencia por la historia de México, y esto no ha sido así. Creo que por eso está la obsesión con la prensa escrita y medios tradicionales.

¿Perjudica que se te asocie como imagen del PRI o con administraciones anteriores?

—Es padrísimo, porque si yo hablo del PAN me dicen panista, si hablo del PRI, priísta, y si hablo del PRD, lo mismo y eso está bien porque hablo de todos.

Tengo esta etiqueta de Televisa, que siempre ha sido también en algunos momentos muy cercana al poder y en este caso al PRI; yo no soy priista, panista, perredista; hay gente que admiro y que está en distintos partidos, incluso en Morena, tengo mucho respeto al presidente López Obrador en muchos sentidos, me parece que es el líder social más importante que ha tenido este país en la historia reciente.