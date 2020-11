"Hay incremento de inversión extranjera"

Al destacar un aumento en la inversión extranjera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esto es una muestra de la recuperación económica "y que estamos saliendo del hoyo" generado por el Covid; anunció que la próxima semana se reunirá con líderes empresariales para revisar un segundo paquete de obras de infraestructura.

En conferencia, el Ejecutivo federal aseguró que a pesar de que aún no se resuelve la elección presidencial en Estados Unidos, el peso está en su mejor momento desde la llegada de la pandemia del coronavirus.

"Vamos muy bien, nos estamos recuperando en lo económico, se está cumpliendo el pronóstico. Sigue llegando la inversión extranjera. Hoy viene un informe del Inegi de aumento en la inversión extranjera, es al mes de agosto, su reporte, y hay un aumento de 5% con relación a julio y ha venido aumentando, o sea, vamos saliendo del hoyo en que caímos.

"Estamos ya emergiendo, va saliendo a flote la economía, sobre todo en empleo, se están recuperando ya los puestos de trabajo, siguen aumentando las remesas y eso es un gran apoyo, es una bendición, eso nos sacó también a flote, eso fue un factor importantísimo", señaló.

En Palacio Nacional, el Mandatario adelantó que la próxima semana se reunirá con líderes empresariales, entre ellos Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para revisar otro paquete de obras de infraestructura que ayude a reactivar la economía del país.

"A pesar de que todavía no se resuelve lo de la elección en Estados Unidos, el peso está en su mejor momento de la pandemia a la fecha, o sea, está estable, tenemos realmente una economía sana, finanzas públicas sanas, y al aprobarse la Ley de Ingresos y el presupuesto, pues vamos hacia adelante.

"Estamos por dar a conocer un segundo paquete de obras de infraestructura que se van a realizar con participación del sector privado nacional. Tengo una reunión la semana próxima con Carlos Salazar y con otros dirigentes del sector empresarial para revisar otro paquete de obras de infraestructura con montos importantes de recursos para seguir impulsando la economía del país", agregó.

El presidente López Obrador señaló que un factor importante para enfrentar la crisis económica generada por el virus se debió a que el sector agropecuario no se cayó, sino que incluso, aseguró, se incrementó, pues "en la pandemia tenemos más crecimiento del sector primario que el año pasado, es un fenómeno.

"No se padeció escasez de alimentos, no estamos padeciendo de carestía, inflación, está en lo establecido por el Banxico, y hay mucho entusiasmo de inversionistas sobre la situación de México", agregó el Mandatario.