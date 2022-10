Hay mucha hipocresía en gobernadores que critican, asegura Adán Augusto

A-AA+

LA PAZ, BCS., octubre 27 (EL UNIVERSAL).- En sesión solemne del Congreso de Baja California Sur, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio su mensaje con motivo de promover la aprobación de la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional y acusó que entre gobernadores "hay mucha hipocresía".

Tras destacar la relevancia, dijo de este ejercicio de diálogo con legisladores locales y referir que la reforma significa generar condiciones de pacificación del país y para que las policías locales se fortalezcan, manifestó que hay mucha hipocresía entre gobernadores que critican la reforma.

"Hay mucha hipocresía. Hay gobernadores que se llenan la boca diciendo que cómo quieren a las fuerzas armadas y ahí están todos los días pidiendo que manden a fuerzas armadas (a sus estados), y cuando uno les pide que apoyen esta iniciativa, dicen, ´ah, no, porque están militarizando el país´, pues son unos hipócritas", lanzó.

"Hay uno que andaba de viaje cuando hubo una balacera en el estado que gobierna y lo único que pudo decir esa noche fue que gracias a que nuestros militares intervinieron no hubo una masacre en Zapopan", añadió.

El funcionario refirió que quien esté en contra de la reforma lo manifieste abiertamente, "pero no que sabotee la esperanza de los mexicanos de que haya un México más seguro, en paz".

Desde tribuna, en el salón de sesiones al que asistieron de invitados representantes de partidos políticos, empresarios, académicos y funcionarios del Gabinete del gobernador, Víctor Castro Cosío, el secretario de Gobernación insistió en que se necesitan a las fuerzas armadas para desarrollar con "lealtad y patriotismo" las tareas que le encomienden para pacificar al país.

"Y a eso no se le llama militarización. ¿A poco cuándo uno de esos opositores va a consultar con un doctor y lo hacen con un médico militar, se quejan de que ya están militarizando la medicina? Pues no. Es lo mismo", expresó.

El secretario de Gobernación agregó que muchas voces que critican la reforma constitucional acusan que lo que se necesita es dotar de mayores recursos a los estados y municipios.

"Quienes dicen esto, que las policías están sin dinero, pues son quienes hasta no hace mucho se dedicaron a hacer negocios sin pretexto al combate a la inseguridad pública", expresó, al tiempo que sostuvo que la reforma permitirá capacitar paulatinamente a las nuevas generaciones de policías.

Manifestó que el fondo que se constituirá para ello será con aquellos recursos de procedencia ilícita que hoy están en cuentas congeladas.

Para finalizar su mensaje, López Hernández resaltó que BCS es una de las entidades con mejor percepción de seguridad y ocupa el tercer lugar con menor incidencia delictiva, "logro que no solo es del Gobierno, sino de toda una sociedad".

En la sesión participó la diputada perredista, María Luisa Ojeda, manifestando su postura en contra de la "tutoría" que se busca, dijo, con este ejercicio y refirió que los diputados locales tienen la capacidad de tomar decisiones por sí solos.

A su vez, la diputada Marbella González, del Partido Fuerza por México, se manifestó a favor de la iniciativa y de la presencia del secretario de Gobernación; en tanto, el diputado panista, Rigoberto Mares, se pronunció en contra de la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

La visita del secretario y del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes llegaron este jueves a BCS, estuvo marcada por protestas de maestros que los increparon desde su arribo al Aeropuerto Internacional de La Paz, reclamando regularización de plazas.