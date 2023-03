Hay negativa de incorporar habla de pueblos en libros de texto: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay polémica sobre los cambios propuestos en los libros de texto gratuito porque hay una negativa a incorporar lenguas indígenas.

"Hay polémica por los nuevos libros de texto porque no quieren que se incorpore el habla de los pueblos, quieren que todos hablemos físico, con tecnicismos, México es un mosaico cultural y la lengua tiene que ver con las raíces de las culturas antiguas", comentó.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, refirió que los libros de texto eran tomados como un negocio, y que éstos se imprimían en España.

"Ahora con los libros, que antes los hacían empresas editoriales de España, nuestros libros, porque era un negocio más con los conservadores, Aguilar, Krauze, ahora también eso", aseveró.

No obstante, dijo que "todo se está resolviendo por la vía de la argumentación, del debate, puede ser muy directo y a veces ofensivo, incluso hasta con insultos, pero no pasa de eso".