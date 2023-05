"Hay que aguantar un poco": Sheinbaum responde a Ebrard por encuesta

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- "Hay que aguantar un poco", consideró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que Morena pueda definir las reglas para la encuesta del candidato presidencial de 2024.

Lo anterior ante los señalamientos del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que Morena debe definir las reglas para evitar la guerra sucia y las reglas de la contienda interna.

"Yo creo que hay que aguantar un poco a que pase la elección del Estado de México y Coahuila y después a qué nos llame el Comité Ejecutivo de nuestro partido", aseguró tras un evento de los alcances que ha tenido el programa Mi Beca para Empezar.



"No hay guerra sucia": Sheinbaum

A pregunta expresa sobre si entre las corcholatas presidenciables se han registrado guerra sucia como indica el canciller, Claudia Sheinbaum aseguró que de su parte no ha sido así.

"Pues de nuestra parte no, eso lo puedo decir no sé si hay de otros (guerra sucia), pero espero que no sea así", mencionó.

La mandataria capitalina reiteró que se deben esperar a los tiempos adecuados y que está convencida de que las corcholatas presidenciables estarán de acuerdo.

"Se presta mucho a que haya contradicción en lo que decimos y no la hay en realidad. Yo siempre voy a hablar a favor de la unidad y habrá momento, ya lo dijo el presidente del partido (Mario Delgado), después de las elecciones del Estado de México y Coahuila para hablar de la encuesta nacional y vamos a esperar a los tiempos adecuados y estoy convencida de que vamos a estar todos de acuerdo".