"Hay que hacer hasta lo imposible para que no llegue Durazo"

Se debe de hacer "hasta lo imposible para que no llegue Alfonso Durazo a la gubernatura", afirmó Ricardo Bours, excandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Sonora, y quien ayer anunció que se une al proyecto de Ernesto Gándara, abanderado de la Alianza "Va por Sonora", integrada por PRI-PAN-PRD.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, señaló que en Sonora se va contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no quieren perder el estado y porque Alfonso Durazo es candidato del mandatario federal.

"Vamos a apoyarlo (a Ernesto Gándara), esto puede ser el gane. Lo que sí, es que hay que hacer hasta lo imposible porque no llegue Alfonso Durazo. Alfonso Durazo es un hombre desarraigado en Sonora, que nunca ha estado acá, no conoce Sonora, lo ha demostrado en muchas ocasiones, un desconocimiento total de lo que acontece aquí".

Agregó: "Vamos contra el Presidente. El Presidente, lo advertimos desde antes, ahora que estamos descubriendo esto a nivel nacional, se mete de lleno, aquí vamos contra el Presidente, es el candidato del Presidente, es la única parte donde el Presidente está mandando a alguien. Alfonso Durazo se presenta así, como el candidato del Presidente con todo el poder que eso implica, dice que trae a la Unidad de Inteligencia Financiera", comentó.

Bours señaló que su decisión fue personal, por lo que asume su responsabilidad y que le informó a Dante Delgado, presidente del consejo de Movimiento Ciudadano, una hora antes de darlo a conocer de manera pública, porque fue él quien me invitó.

Señaló que hizo un análisis cualitativo y cuantitativo sobre la intensión del voto, antes de tomar la decisión. "A mí no me daba para ganar, en ese sentido así tomé la decisión de apoyar a Ernesto".

Explicó que no declina a la candidatura, sino que se suma al proyecto de Ernesto Gándara; precisó que si Movimiento Ciudadano le piden que renuncie a la candidatura, él lo hará.

Ricardo Bours informó que hoy empieza hacer campaña con Ernesto Gándara, con quien ha tenido una relación de amistad de muchos años. Afirmó que no asistirá al debate de esta noche.

--Ricardo Bours, de MC, se une a Ernesto Gándara

Ayer lunes, el empresario Ricardo Bours declinó su candidatura al gobierno de Sonora, postulada por Movimiento Ciudadano (MC) a favor de Ernesto Gándara abanderado de la Alianza "Va por Sonora", integrada por PRI-PAN-PRD.

En su argumento Bours dijo que le molesta muchísimo lo que está sucediendo con Sonora.

"Abel Murrieta lo decía con claridad no es posible que te digan que estabas en el lugar equivocado, en el momento equivocado, cuando quienes no deberían estar ahí son los criminales y ya ven su asesino me estremeció, estremeció Sonora y a México entero".