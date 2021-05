"Hay que tener confianza en instituciones", dice AMLO sobre caso Lozoya

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que, pese al lento avance en el caso de Emilio Lozoya, se le debe de tener confianza a las instituciones, en este caso, a la Fiscalía General de la República (FGR), pues, manifestó que, aunque tarde, llegará la justicia, "es cosa de tiempo".

En conferencia de prensa matutina desde la explanada del 33 Batallón de Infantería, el titular del Ejecutivo federal aseguró que no hay impunidad y no se protege a nadie en el caso que se le sigue al extitular de Pemex, acusado de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"Hay que tener confianza en las instituciones, en este caso, en la Fiscalía. Yo sostengo que Alejandro Gertz Manero es un hombre íntegro, puede ser que se tarde el proceso, en algunas investigaciones, puede ser que llegue tarde, pero va a llegar la justicia siempre, porque no hay impunidad, y porque no se protege a nadie, entonces es cosa de tiempo", dijo el Mandatario federal.