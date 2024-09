"Hay quienes esperan que regrese a la política neoliberal, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el gobierno de Claudia Sheinbaum, para el periodo 2024-2030, no habrá un "viraje" para que regrese la política neoliberal.

En su conferencia mañanera de este viernes 20 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador se lanzó otra vez contra los expresidentes Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, y aconsejó a sus adversarios "que vayan aceptando que la política económica va a continuar porque ha sido eficaz".

"Claudia Sheinbaum conoce nuestras diferencias con el modelo neoliberal, porque son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación, y nosotros estamos aplicando una política distinta, nueva.

"Y la presidenta electa, que también se sepa para que no se vaya a llamar a engaño, se ha formado, porque esto lo hemos hecho entre todos, y ella ha participado desde hace años en este cambio verdadero.

"Hay quienes están esperando que se dé un viraje o que haya un retroceso para que se regrese a la política neoliberal: Yo les aconsejaría que vayan aceptando que la política económica va a continuar porque ha sido eficaz", dijo el Presidente.

Llamó a diferenciar entre empresarios y traficantes de influencias, y acusó que antes las empresas hacían "coyotaje" con la contratación de políticos.

Agregó que a los empresarios les ha ido bien en su gobierno porque el modelo económico es bueno y funciona.

López Obrador pidió ser "más serios" a economistas, agencias y expertos sobre la economía de nuestro país.

En México se está aplicando una política distinta, con buenos resultados, apuntó al pronunciarse contra el aumento de impuestos y destacar la recaudación fiscal.

"No es necesaria una reforma fiscal", mencionó.

Hubo buena relación de mi gobierno con la IP

A poco más de terminar su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que ha sido muy buena la relación con el sector privado tanto nacional como internacional y "no ha habido problema con las empresas".

"Ha sido muy buena la relación con el sector privado, nacional e internacional. No ha habido problemas con las empresas", dijo en conferencia de prensa.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que se ha actuado con absoluta transparencia en la asignación de licitaciones para la construcción de obras y servicios y "todo se ha apegado a la legalidad vigente".

Afirmó que en su gobierno no ha habido empresas predilectas "como era antes",

"Por ejemplo en el gobierno de Calderón tenía como empresas predilectas a Repsol, de España. Si ustedes hacen una revisión de contratos entregados a la empresa Repsol, de España, durante el gobierno de Calderón no solo fueron no se cumplió con la legalidad y abusaron, es decir, hubo ventajas para esta empresa que afectaron las finanzas públicas del país.

"Con el licenciado Peña tenía otra empresa extranjera favorita: OHL. Lo mismo, todos los contratos de obra eran para esta empresa, no se cumplía con la legalidad y eran obras que se cobraran con costos elevados.

En el gobierno nuestro, reitero, no ha habido empresas predilectas y "hemos actuado con absoluta transparencia".