"Hay una burda persecución política en México", dice Calderón en defensa de Cabeza de Vaca

El expresidente, Felipe Calderón, aseguró que "hay una burda persecución política en México" tras las acusaciones que derivaron en el inicio del proceso de desafuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.

"Hay delitos confesos de personas vinculadas a la presidencia, y no se ha actuado. En cambio se utiliza la justicia para perseguir y hostigar a adversarios políticos, como en el caso de @fgcabezadevaca", dijo Calderón a través de redes sociales.

García Cabeza de Vaca, quien es panista, está acusado de una posible comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

¿De qué está acusado García Cabeza de Vaca?

Según esta investigación, hace unos meses particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos, y derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el MP integraron la carpeta de investigación y pudieron acreditar que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.

Esta empresa habría recibido los recursos a su vez de la firma RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos.

Respaldan a García Cabeza de Vaca en Twitter

Legisladores, alcaldes y ciudadanos utilizaron las redes sociales para manifestar su respaldo hacia el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) diera a conocer la petición de desafuero a la Cámara de Diputados.

Uno de los primeros en defender al mandatario tamaulipeco fue el diputado local Gerardo Peña (PAN), a través de su cuenta de Twitter, "ante la calumnia y la mentira, ¡En Tamaulipas nadie se dobla!".

El legislador consideró que era el inicio de una guerra sucia contra el gobernador, a raíz del proceso electoral que se avecina y los desastrosos resultados del Gobierno de México, "¡Yo estoy con mi Gobernador, yo estoy con Francisco García Cabeza de Vaca!", tuiteó.

Por su parte, el también diputado del PAN, Arturo Soto, afirmó que del tamaño de la calumnia es el tamaño del miedo, "no les ha quedado claro que Francisco García Cabeza de Vaca ni se dobla ni se vende. Mucho Gobernador para politiquería tan barata", escribió en su cuenta de Twitter.

La alcaldesa de Ciudad Victoria, Pilar Gómez, hizo lo propio en su cuenta, al afirmar que en Tamaulipas cierran filas con Francisco García Cabeza de Vaca.

"No al uso faccioso de la justicia, no al intento de acallar las voces opositoras y al derecho a pensar diferente, no al intento de quebrantar las instituciones del país. La verdad, la razón y la legalidad están de nuestro lado", tuiteó.

A través de Twitter los simpatizantes del mandatario tamaulipeco utilizaron el "#YoEstoyConMiGobernador" para difundir su apoyo, que incluye una serie de fotografías de García Cabeza de Vaca.