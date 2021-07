"Hay veces que uno la cag... Y apechugo", dice López Dóriga por dichos sobre Tatiana Clouthier

Luego de que Joaquín-López Dóriga expresó disculpas a Tatiana Clouthier, tras criticar su ropa en una gira por Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el gesto del periodista hacia la secretaria de Economía.

"Ayer mismo, no sé si sea cierto, pero ofreció disculpas López-Dóriga y eso es muy bueno, eso habla bien de él y de todos, porque todos podemos cometer errores, no somos infalibles.

"Qué bien que él actúa de esa forma y se acepta de que se cometió un error como los cometemos todos, qué bien", declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

Asimismo, el Presidente expresó que le tiene mucha confianza a Tatiana Clouthier, quien viajó a Estados Unidos para revisar temas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Este miércoles, a través de redes sociales, López-Dóriga criticó a la secretaria de Economía por la ropa que usó en Washington.

"Hoy hice este comentario y me equivoqué. Fue un error Tatiana Clouthier te ofrezco mis disculpas. Y a quienes se sintieron ofendidos, también. Hay veces que uno la caga. Esta fue una de esas veces. Y apechugo", escribió el periodista.

Hoy hice este comentario y me equivoqué. Fue un error @tatclouthier te ofrezco mis disculpas. Y a quienes se sintieron ofendidos, también. Hay veces que uno la caga. Esta fue una de esas veces. Y apechugo. pic.twitter.com/Zdgpkv8ZkV — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 22, 2021